В России хотят вернуть самый несправедливый штраф за превышение скорости

Фото: drivenn.ru.
Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России разрабатывает новый ГОСТ по отношению к камерам фиксации нарушений ПДД. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», утверждение документа запланировано на первый квартал 2022 года, а сам стандарт принесет немало печальных для водителей нововведений.
Алексей Кованов

ГОСТом образца 2022 года будет впервые предусмотрена возможность фиксации в автоматическом режиме такого правонарушения, как опасное вождение. Правда, до появления нового КоАП РФ опасное вождение камерами фиксироваться не будет.

Вдобавок сегодняшним ГОСТом не предусмотрено участие человека в процессе фиксации нарушения. Однако свежий стандарт должен легализовать вынесение штрафов с помощью смартфонов граждан, использующих специальные приложения вроде «Помощника Москвы».

И, наконец, в МВД совершенно внезапно планируют вернуть практику, когда водителей наказывали за превышение средней скорости движения между двумя камерами на одном участке дороги. Хотя ГИБДД отменила «самый несправедливый штраф» только осенью 2021-го!

Между тем, превышение разрешенной скорости — одна из главных причин ДТП на дорогах России, наряду с прочими серьезными нарушениями ПДД. В пакете проектов «20 идей по развитию России» содержится способ, который позволит добиться поголовного соблюдения водителями скоростного режима, не прибегая к увеличению штрафов, сообщает портал «АвтоВзгляд».

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13 декабря 2021
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