В России хотят вернуть самый несправедливый штраф за превышение скорости

ГОСТом образца 2022 года будет впервые предусмотрена возможность фиксации в автоматическом режиме такого правонарушения, как опасное вождение. Правда, до появления нового КоАП РФ опасное вождение камерами фиксироваться не будет.

Вдобавок сегодняшним ГОСТом не предусмотрено участие человека в процессе фиксации нарушения. Однако свежий стандарт должен легализовать вынесение штрафов с помощью смартфонов граждан, использующих специальные приложения вроде «Помощника Москвы».

И, наконец, в МВД совершенно внезапно планируют вернуть практику, когда водителей наказывали за превышение средней скорости движения между двумя камерами на одном участке дороги. Хотя ГИБДД отменила «самый несправедливый штраф» только осенью 2021-го!

Между тем, превышение разрешенной скорости — одна из главных причин ДТП на дорогах России, наряду с прочими серьезными нарушениями ПДД. В пакете проектов «20 идей по развитию России» содержится способ, который позволит добиться поголовного соблюдения водителями скоростного режима, не прибегая к увеличению штрафов, сообщает портал «АвтоВзгляд».