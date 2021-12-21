Владимир Жириновский поздравил портал «АвтоВзгляд» с юбилеем

Самые сердечные поздравления «АвтоВзгляду» в связи с 10-летием портала! За эти годы редакционный коллектив «АвтоВзгляда» не только занял собственную нишу на предельно конкурентном рынке автомобильных электронных СМИ, но и серьезно укрепил позиции ведущего экспертного издания, пользующегося заслуженно высоким авторитетом в отраслевом сообществе.
Слагаемые столь впечатляющих результатов — глубокое знание рынка, узнаваемый стиль и профессиональное мастерство сотрудников портала, объективность и независимость в редакционных материалах наряду с точным пониманием запросов вашей аудитории. Многомиллионная армия автомобилистов — уникальная социальная группа, постоянное доверие которой завоевать непросто. «АвтоВзгляду» это, безусловно, удалось.
Высоко ценим наше многолетнее плодотворное взаимодействие и искренне желаем коллективу портала сохранить набранный темп и заданную однажды планку качества. Успехов, добра и благополучия на долгие годы!