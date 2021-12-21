Владимир Жириновский поздравил портал «АвтоВзгляд» с юбилеем

Фото ЛДПР.
Gорталу «АвтоВзгляд» стукнуло 10 лет. И в эти дни редакция сайта, который входит в ТОП-3 самых посещаемых автомобильных ресурсов в интернете, получает поздравления не только от ведущих автопроизводетелей, но и известных политиков. В частности, нас поздравили руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир ЖИРИНОВСКИЙ и председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав НИЛОВ.
Портал «АвтоВзгляд»

Самые сердечные поздравления «АвтоВзгляду» в связи с 10-летием портала! За эти годы редакционный коллектив «АвтоВзгляда» не только занял собственную нишу на предельно конкурентном рынке автомобильных электронных СМИ, но и серьезно укрепил позиции ведущего экспертного издания, пользующегося заслуженно высоким авторитетом в отраслевом сообществе.

Фото avtovzglyad.ru

Слагаемые столь впечатляющих результатов — глубокое знание рынка, узнаваемый стиль и профессиональное мастерство сотрудников портала, объективность и независимость в редакционных материалах наряду с точным пониманием запросов вашей аудитории. Многомиллионная армия автомобилистов — уникальная социальная группа, постоянное доверие которой завоевать непросто. «АвтоВзгляду» это, безусловно, удалось.

Высоко ценим наше многолетнее плодотворное взаимодействие и искренне желаем коллективу портала сохранить набранный темп и заданную однажды планку качества. Успехов, добра и благополучия на долгие годы!

госдума, юбилей
21 декабря 2021
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