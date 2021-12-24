Глава Renault Russia Ян Птачек поздравил «АвтоВзгляд» с десятилетием

От лица компании Renault Россия поздравляю вас с первым серьезным юбилеем — 10 лет! Все это время вы являетесь проводником в увлекательный мир автомобилей, а к вашему экспертному мнению прислушиваются миллионы автолюбителей по всей России. Какой автомобиль купить, как его обслуживать, как бы ответственным участником безопасного дорожного движения?

Ваши публикации всегда помогают найти правильный ответ на эти и другие важные вопросы. Желаю вам не останавливаться на достигнутом — пусть впереди будут еще много лет плодотворного творчества.

Успехов в новых проектах, больше интересных автомобильных премьер и только хороших новостей!

Генеральный директор Renault Россия, Ян ПТАЧЕК.