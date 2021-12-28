Президент KIA в России Чжин Ха Ким поздравил «АвтоВзгляд» с юбилеем

От себя лично и от лица всей компании Kia Russia&CIS поздравляю коллектив портала «АвтоВзгляда» с десятилетием редакции!

10 лет — важный рубеж, который подтверждает, что издание состоялось и завоевало свое место на современном, насыщенном информационном рынке.

От всей души желаю, чтобы вы и дальше радовали читателей своей актуальной, оперативной, разносторонней и полезной информацией. И, конечно же, того, чтобы этот десятилетний путь был только началом большого, плодотворного пути. С юбилеем, коллеги!

Президент «Киа Россия и СНГ», Чжин Ха Ким.