Президент KIA в России Чжин Ха Ким поздравил «АвтоВзгляд» с юбилеем

Фото: АвтоВзгляд
Президент «Киа Россия и СНГ» Чжин Ха Ким похвалил команду портала «АвтоВзгляд» за успешную десятилетнюю работу в секторе ведущих автомобильных СМИ страны. Со словами благодарности топ-менеджер корейской марки поздравил редакцию с ююилеем.
Портал «АвтоВзгляд»

От себя лично и от лица всей компании Kia Russia&CIS поздравляю коллектив портала «АвтоВзгляда» с десятилетием редакции!

10 лет — важный рубеж, который подтверждает, что издание состоялось и завоевало свое место на современном, насыщенном информационном рынке.

От всей души желаю, чтобы вы и дальше радовали читателей своей актуальной, оперативной, разносторонней и полезной информацией. И, конечно же, того, чтобы этот десятилетний путь был только началом большого, плодотворного пути. С юбилеем, коллеги!

Президент «Киа Россия и СНГ», Чжин Ха Ким.

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28 декабря 2021
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