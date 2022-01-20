Въезд в центр Санкт-Петербурга намерены сделать платным для автовладельцев

Руководитель Дептранса Максим Ликсутов еще несколько лет назад поднимал вопрос «очистки» центра столицы от автомобилей. Впрочем, пока эту диллему решили очередным повышением цен, которые, к слову, на ряде улиц уже достигли 450 рублей в час. Однако независимые эксперты уверены, что въезд в центр Первопрестольной рано или поздно всего равно сделают платным. Но похоже, в Питере это случится даже раньше, чем в Москве.

Ясно одно: власть даже совсем не медленно и верно пересаживает население на общественный транспорт. О чем, в частности, глава Заксобрания Петербурга Александр Бельский заявил открыто.

«Мы пытаемся минимизировать количество техники в центре города. Сейчас двигаемся в сторону Европы, где стало принято ездить на общественном транспорте и не иметь личного автомобиля. Поэтому правительство Петербурга занимается транспортной реформой», — сообщил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».