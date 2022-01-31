Россияне массово отказываются от общественного транспорта из-за разгула нового вируса

Согласно итогам исследования, проведенного нашими коллегами из Auto Mail, из-за угрозы заражения новым вирусом 72% россиян предпочитают ездить исключительно на собственных машинах. Передвигаться на общественном транспорте вынуждено менее 20% респондентов. Стоит добавить, что 49% участников опроса специально отказались от передвижений на городских автобусах и метро.

Правда, и на такси наши соотечественники тоже стали раскатывать много реже — услугой пользуются всего 2% опрошенных.

Стали ли россияне меньше выходить из дома? Отнюдь! Из более чем 2000 человек, принявших участие в исследовании, ежедневно ездят на работу 86% респондентов, да и от визита в торгово-развлекательные центры наши люди не отказываются. Вероятно, в офисе и гипермаркете омикрон не действует. Чего, судя по всему, нельзя сказать об общественном транспорте.