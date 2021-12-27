«Толстовку» на пиджак: тест-драйв Range Rover Sport 2022 модельного года

В ходе очередного тест-драйва портал «АвтоВзгляд» оценил все преимущества и недостатки английского сорвиголовы. И надо сказать, что для дружбы с рядовым, если так вообще можно выразиться, Range Rover кто-то предпочел бы стильный деловой костюм. Но я раскатывать на «Спорте» стал только бы в спортивной клетчатой «толстовке» и трико, как те персонажи в последнем фильме Гая Ричи. Да, автомобиль такой же забияка, как и я! И не надо так громко завидовать…

А его подрезанная крыша, уверенный внешний вид, грубый пластик по низу и прищур светодиодных фар подчеркивали бы мой стиль. Кстати, последние справляются со своей функцией, сгонять засыпающих в левом ряду бомбил, отменно. Ну а уж и вдаль, и вблизи светят и вовсе достойно уплаченных за машину миллионов.

Впрочем, не одними фарами роскошен внедорожник. В ходе обновления, ему достались свежие бамперы, юбка и молдинги. Да и скрытые технологии чего-то да стоят. Например, минус 400 килограммов в весе, в виду внедрения крылатого металла в конструкции кузова, это не только улучшенная динамика, но и мощная сопротивляемость кузова на кручение — 23 000 Нм/градус — для внедорожника это отличный показатель, сравнимый с показателями бизнес-седанов и спортивных машин. Пуля, не иначе!