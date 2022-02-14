Российским таксистам и курьерам, заболевшим коронавирусом, помогут деньгами

Фото: АвтоВзгляд
Программа финансовой поддержки водителей, а также курьеров, причем не только тех, кто осуществляет доставку на автомобилях, будет действовать до конца 2022 года. Речь идет о работниках, которые заразились коронавирусом. Кроме того, открываются дополнительные пункты вакционации.
Лика Затворная

Расходы на поддержку больных коронавирусом выросли до 700 000 рублей. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили представители сервисов Яндекс. Для водителей автомобилей с шашечками и курьеров служб доставки организованы дополнительные пункты бесплатной вакцинации и дезинфекции транспортных средств.

В целях снижения риска заболевания и распространения коронавирусной инфекции логистика выстроена бесконтактным способом.

Кстати сказать, помимо России, аналогичная программа поддержки действует еще в семи странах мира, включая Белоруссию, Армению, Грузию, Латвию, Молдавию, Эстонию, Сербию и Казахстан.

безопасность дорожного движения, такси, коронавирус
14 февраля 2022
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