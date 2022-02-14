Российским таксистам и курьерам, заболевшим коронавирусом, помогут деньгами

Расходы на поддержку больных коронавирусом выросли до 700 000 рублей. Об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили представители сервисов Яндекс. Для водителей автомобилей с шашечками и курьеров служб доставки организованы дополнительные пункты бесплатной вакцинации и дезинфекции транспортных средств.

В целях снижения риска заболевания и распространения коронавирусной инфекции логистика выстроена бесконтактным способом.

Кстати сказать, помимо России, аналогичная программа поддержки действует еще в семи странах мира, включая Белоруссию, Армению, Грузию, Латвию, Молдавию, Эстонию, Сербию и Казахстан.