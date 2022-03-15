На Украине больше нельзя получить «права» и поставить машину на учет

Кабинет Министров Украины постановлением №165 запретил сервисным центрам МВД предоставлять административные услуги, связанные с «правами» и регистрацией автомобилей, до дальнейшего распоряжения.

Иными словами, получить водительские «корочки» или обменять их в случае окончания срока действия невозможно. Фактически потребители не могут и поставить-снять машину с учета. Подобные меры введены «на время военного положения».

Между тем, некоторые дилерские центры на Украине продолжают свою работу. В частности, в Киеве и Харькове. Наблюдается оживление и на вторичном рынке.

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