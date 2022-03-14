Два сапога — не пара: сравнительный тест-драйв Geely Coolray и FAW Bestune T77

НА ДОРОГАХ И ВНЕ ИХ

На ходу оба автомобиля крепко «стоят на ногах». Хотя и не без поправок. По характеру рулевого управления — они близки, как братья Кличко. «Баранка» страдает легкостью, а обратная связь — задержкой. Но к особенностям штурвала быстро привыкаешь. А вот подвески, несмотря на конструктивную схожесть, ведут себя совершенно по-разному. Казалось бы, МакФерсон — спереди и балка — сзади: что может принципиально отличать машины во время движения? Может, еще как!

«Ходовка» в Geely Coolray невероятно жесткая, в салон передаются даже мелкие вибрации, и это, согласитесь, не очень приятно. Приходится ювелирно форсировать неровности, чтобы не подскакивать и не переживать о ремонте. При этом на идеальном покрытии кроссовер не едет, а плывет.

А вот FAW куда менее восприимчив к изъянам полотна. Подвеска сглаживает их без ущерба для обитателей салона. Да и лежачих полицейских автомобиль проходит мягко, не вынуждая кузов трястись от раскачки. Грамотно подобранные настройки и углы амортизаторов — дело крайне благодарное. А вот по клиренсу Bestune T77 до Coolray недотянул: без малого 180 мм против полноценных 190 мм. Иными словами, фестивалить «на все деньги» по пересеченной местности не советуем.