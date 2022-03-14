Два сапога — не пара: сравнительный тест-драйв Geely Coolray и FAW Bestune T77

По замашкам FAW Bestune T77 нередко сравнивают с Geely Coolray, столь стремительно набирающим популярность у нашего брата.
Портал «АвтоВзгляд» решил столкнуть их лбами с целью выяснить, какой же из этих «китайцев» круче.
НА СТИЛЕ
Начнем, как водится, с дизайна. «Кулрей» — безусловно, красавчик. Рубленные выштамповки и поджарый силуэт — скажем спасибо шведской школе, избавившей стиль кроссовера от возможной «азиатщины». Пожалуй, осталось лишить его обилия хрома и от китайского подхода не останется ничего, кроме названия. Впрочем, виниловая пленка — в помощь.
Что касается FAW, то после ребрендинга марка сильно улучшила внешность своих моделей, и Bestune T77 — тому подтверждение. Глядя на автомобиль, чувствуются типично европейские манеры его создателей. Если подробнее, то над дизайном потрудились мастера легендарной Pininfarina родом из Италии. Деликатно скошенные панели смотрятся стильно, а трехмерная решетка радиатора придает «паркетнику» брутальности. Все самобытно, аккуратненько и со вкусом.
А что внутри?
Geely Coolray радует эргономикой и выверенной компоновкой салона. Материалы отделки — куда приятнее, чем курсы иностранной валюты, а россыпь всевозможной электроники вызывает зависть, и не только у «ладоводов».
Да, опции комфорта и системы безопасности заслуживают отдельной похвалы. Тут вам и круиз-контроль, и камеры кругового обзора, и функция экстренного торможения, и даже «автопарковщик», умеющий самостоятельно загонять «железного коня» в стойло. При чем как параллельно, так и перпендикулярно.
А еще здесь встроенный видеорегистратор, многоцветная подсветка салона и «теплый» пакет, включая подогрев руля, форсунок стеклоочистителя и зоны покоя «дворников». Довольно сочный наборчик, не так ли?
Что же противопоставит сопернику FAW Bestune T77? Прежде всего, «телевизоры». Да, по-другому огромные дисплеи и не назвать. Два монитора, соединенные воедино, как в том же Mercedes-Benz E-класса, радуют графикой и четкостью изображения. «Борода» центральной консоли отдает нотками Porsche, но не без азиатских преображений.
Круиз-контроль тут адаптивный, подсветка — амбиентная, парковщик — автоматический, а вот из «горяченького» лишь подогрев сидений.
Мониторинг по всему периметру авто, «кожа-рожа», салонное зеркало, способное транслировать картинку с камеры заднего вида — достойный арсенал. Осталось, чтобы мультимедийка научилась корректно отображать функционал, так сказать, без китайского акцента. Дело, впрочем, поправимое.
НА ДОРОГАХ И ВНЕ ИХ
На ходу оба автомобиля крепко «стоят на ногах». Хотя и не без поправок. По характеру рулевого управления — они близки, как братья Кличко. «Баранка» страдает легкостью, а обратная связь — задержкой. Но к особенностям штурвала быстро привыкаешь. А вот подвески, несмотря на конструктивную схожесть, ведут себя совершенно по-разному. Казалось бы, МакФерсон — спереди и балка — сзади: что может принципиально отличать машины во время движения? Может, еще как!
«Ходовка» в Geely Coolray невероятно жесткая, в салон передаются даже мелкие вибрации, и это, согласитесь, не очень приятно. Приходится ювелирно форсировать неровности, чтобы не подскакивать и не переживать о ремонте. При этом на идеальном покрытии кроссовер не едет, а плывет.
А вот FAW куда менее восприимчив к изъянам полотна. Подвеска сглаживает их без ущерба для обитателей салона. Да и лежачих полицейских автомобиль проходит мягко, не вынуждая кузов трястись от раскачки. Грамотно подобранные настройки и углы амортизаторов — дело крайне благодарное. А вот по клиренсу Bestune T77 до Coolray недотянул: без малого 180 мм против полноценных 190 мм. Иными словами, фестивалить «на все деньги» по пересеченной местности не советуем.
ИДЕМ НА ВЗЛЕТ
А как эти «китайцы» «валят»? С тремя цилиндрами под капотом «Кулрей» ведет себя довольно бодро. Семиступенчатый «преселектив» с парой «мокрых» сцеплений листает передачи так же быстро, как вы свою ленту в Telegram. Табун из 150 «турбоконей» активно тянет за собой даже изрядно нагруженную карету — проблем с ускорением не будет ни на старте, ни при необходимости резкого выпада на скоростях.
Не огорчает и FAW Bestune T77. Турбированный агрегат о четырех цилиндрах, «выдувающий» 160 сил «дури», позволяет кроссоверу задорно разгоняться в широком диапазоне оборотов. Движку аккомпанирует шустрый семискоростной «робот» с не менее «мокрым», чем у «Джили», двойным сцеплением. Тяга — уверенная, но при интенсивном ускорении мотор «прорывается» в салон и бьет по ушам. «Кулрей» же в кикдауне заметно тише. Ситуацию спасет повышенная громкость аудиосистемы, благо звучит она весьма пристойно.
КТО КОГО?
Тому, кто внедрил в народ пословицу «на вкус и цвет товарищей нет», пожалуй, стоило бы поставить памятник. Ибо в действительности все фломастеры разные, пусть даже и при их определенной схожести. А потому выбор зачастую сводится лишь к визуальному восприятию того или иного продукта. С автомобилями — аккурат то же самое.
Впрочем, попробуем вас сориентировать. Если вы из тех, кто любит выделяться, козыряя чем-то новым и привлекающим внимание, FAW Bestune T77 — ваш выбор. Тем более, что он не обделен добротным набором опций, а в отношениях проявляет стремительность и мягкость. Но если привыкли опираться на опыт и проверенные ресурсы, то ваш герой — Geely Coolray с исчерпывающим функционалом, бойким характером и строгими повадками.