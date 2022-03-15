Почему в автомобилях россиян начали массово «глючить» медиасистемы

Разгадка внезапных сбоев довольно проста. В автомагнитолах есть функция Traffic Announcement (или TA). Если ТА активирована, то магнитола автоматически переключится туда, где транслируется информация по дорожной ситуации, пробкам и авариям. А в России — это новостные каналы.

Поэтому, если ваша мультимедийная система начала перескакивать на другие каналы, просто найдите эту кнопку, и отключите функцию.

Почему до этого таких проблем не наблюдалось? Есть логичное предположение, что на этой неделе началось тестирование систем оповещения населения. И передача важной информации через избранные FM-каналы может быть частью этих тестов.

С включением FM-радио вместо режимов AUX или Bluetooth все тоже достаточно просто. Видимо, в настройках мультимедийной системы значится приоритет ТА над другими источниками звука, поэтому радио включается автоматически.