«Разутые» и «раздетые» машины во дворах — уже скоро

В профильных сообществах тема последних трех недель — рост прайсов на машины и их комплектующие. Автомобилисты шутят, что запчасти на «Кадиллак» уже сейчас стоят, как подержанные «Жигули», но хорошо, что пока они еще есть.

Другой беспокоящий многих вопрос на фоне экспертных прогнозов о грядущей волне криминала и автоугонов: как будут осуществляться страховые выплаты, например, по КАСКО, при условии, что многие авто подорожали в полтора-два раза от начальной стоимости. Страховщики, которые и так не были особо клиентоориентированными в плане выплат, сейчас начнут сжимать тиски, — сходятся во мнении многие автовладельцы. Разделяет эти опасения и юрист Илья Афанасьев:

– В непростые времена проявляются все самые худшие и самые лучшие качества людей. Все это касается, в том числе, и рыночных отношений. Боюсь, что страховые компании не проявят себя на высоте и будут страховать автомобиль по КАСКО по заниженной стоимости — без учета роста цен. На сами машины и на запчасти. Их доводы в этом смысле очевидны.