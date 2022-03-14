«Разутые» и «раздетые» машины во дворах — уже скоро

В профильных сообществах тема последних трех недель — рост прайсов на машины и их комплектующие. Автомобилисты шутят, что запчасти на «Кадиллак» уже сейчас стоят, как подержанные «Жигули», но хорошо, что пока они еще есть.
Другой беспокоящий многих вопрос на фоне экспертных прогнозов о грядущей волне криминала и автоугонов: как будут осуществляться страховые выплаты, например, по КАСКО, при условии, что многие авто подорожали в полтора-два раза от начальной стоимости. Страховщики, которые и так не были особо клиентоориентированными в плане выплат, сейчас начнут сжимать тиски, — сходятся во мнении многие автовладельцы. Разделяет эти опасения и юрист Илья Афанасьев:
– В непростые времена проявляются все самые худшие и самые лучшие качества людей. Все это касается, в том числе, и рыночных отношений. Боюсь, что страховые компании не проявят себя на высоте и будут страховать автомобиль по КАСКО по заниженной стоимости — без учета роста цен. На сами машины и на запчасти. Их доводы в этом смысле очевидны.
Риск угонов действительно повышается с учетом стоимости и дефицитности импортных запасных частей. Но занимать такую отвратительную позицию — будем страховать ваши т/с по заниженным ценам и по завышенным тарифам — на мой взгляд, страховщики ни в коем случае не должны.
Тем, кто задумывается над заключением договора КАСКО, я советую сверить свои финансовые потери при страховании авто по заниженной цене и посмотреть на расходы по хранению автомобиля на охраняемой стоянке при заключении письменного договора ответственного хранения. Если стоянка за год обойдется вам дешевле, то так ли уж вам нужно дорогостоящее КАСКО?
А владельцам автостоянок я настоятельно рекомендую просто застраховать свою гражданскую ответственность и лимиты сделать повыше. В любом случае, страховка ответственности дешевле, чем КАСКО и не сильно отразится на стоимости услуги по хранению для конечного потребителя, — считает юрист.