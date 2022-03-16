Дорожный беспредел: на Украине перестали оформлять ДТП

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий обратился к местным автомобилистам с просьбой самостоятельно фиксировать аварии путем фото- и видеофиксации на мобильные устройства, а также оперативно убирать машины с проезжей части. Также блюститель вроде бы даже правопорядка напомнил о существовании «европротокола».

По словам полицейского чиновника, все подразделения патрульной полиции сейчас оказывают помощь спецслужбам и занимаются очисткой проезжей части.

Стоит добавить, что на Украине прекратили свою работу все сервисные центры МВД, предоставляющие административные услуги по выдаче водительских «прав» и регистрации транспортных средств.