Дорожный беспредел: на Украине перестали оформлять ДТП

Фото: АвтоВзгляд
Украинские полицейские перестали выезжать к местам ДТП. Все подразделения сейчас направлены на помощь спецслужбам. Похоже, на местных дорогах ожидается полное бесправие и беспредел. Власти рассчитывают на сознательность и порядочность самих водителей.
Лика Затворная

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий обратился к местным автомобилистам с просьбой самостоятельно фиксировать аварии путем фото- и видеофиксации на мобильные устройства, а также оперативно убирать машины с проезжей части. Также блюститель вроде бы даже правопорядка напомнил о существовании «европротокола».

По словам полицейского чиновника, все подразделения патрульной полиции сейчас оказывают помощь спецслужбам и занимаются очисткой проезжей части.

Стоит добавить, что на Украине прекратили свою работу все сервисные центры МВД, предоставляющие административные услуги по выдаче водительских «прав» и регистрации транспортных средств.

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16 марта 2022
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