Как антироссийские санкции сказались на автозаводе КамАЗ

По итогам апреля в Набережных Челнах выпустили 3803 грузовиков, так что производство снизилось всего на 15%. За четыре месяца грузовой автогигант сделал 15 201 машину, что даже на 6,6% выше прошлогоднего показателя! В общем, дела идут неплохо: скорее всего, ситуацию спасают активные закупки самосвалов и вездеходов для нужд государственных и окологосударственных компаний.

Добавим, что уже скоро линейка моделей марки КамАЗ станет менее насыщенной. С апреля по июнь включительно КамАЗ планирует выпустить только 77 тягачей из новейшего семейства K5. Кроме того, в продажу поступят лишь 346 автомобиля серии К4 — это предыдущая генерация челнинских грузовиков, у которых кабинный модуль взят от Mercedes-Benz Axor образца 2001 года.

С середины лета основой гаммы станут упрощенные автомобили К3 — с классической кабиной, камазовскими моторами V8 и механическими коробками передач. На базе таких машин «Галичский автокрановый завод» даже готовится выпустить «полностью русский кран».

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