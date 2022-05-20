В России на 50% увеличилось число краж колес и боковых зеркал

Как сообщает «Росгосстрах», с начала 2022 года случаев краж деталей и навесного оборудования с автомобилей стало на 47% больше, чем годом ранее. Не трудно догадаться, что в условиях кризиса, дефицита запчастей и всеобщего подорожания в стране ощутимо вырос спрос на подержанные запчасти. Собственно, поэтому воришки и промышляют воровством всего, что плохо (точнее, хорошо) стоит.

Чаще всего детали похищают в столичном регионе, в Татарстане, а также Питере и Ленинградской области. За ними следуют Саратовская, Калининградская и Мурманская области.

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