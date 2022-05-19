Российские власти заявили, что новый «Москвич» будет массовым и дешевым

Не нужно быть автоэкспертом, чтобы понимать: будущую новинку отечественного автопрома соберут из китайских комплектующих. Более того: в настоящий момент наши власти обсуждают вопрос сотрудничества с «поднебесными» концернами FAW, JAC и BYD.

Вероятно, машины одной из этих марок и встанут на конвейер столичного завода, но выезжать из его ворот будут под исконно русским именем «Москвич». Как бы то ни было, помощник Президента Игорь Левитин официально заявил, что свежеиспеченные «Москвичи» будут массовыми и дешевыми.

«Это та модель, которая не предназначена, скажем, для каких-то люксовых классов. Это будет доступный автомобиль», — цитирует слова чиновника РИА «Новости». Между тем, портал «АвтоВзгляд» уже изучил возможные перспективы грядущей премьеры. Подробнее о проекте «Москвич−2022» можно узнать здесь.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM