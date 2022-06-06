«Делимобиль» массово избавляется от каршеринговых автомобилей

Фото: www.travelbyinterest.com
Каршеринговый сервис «Делимобиль» прекращает выдачу премиальных автомобилей по подписке Anytime Prime. Причиной тому — отсутствие комплектующих и дорогостоящий ремонт. Судя по всему, скоро любители шерингоых машин будут ездить на «Ладах». Если, конечно, вообще будут.
Лика Затворная

По информации «Коммерсанта», решение распродать люксовые автомобили было принято из-за резкого падения спроса и проблемы, связанные с техническим обслуживанием машин. Речь идет о 130 премиальных иномарках, вроде Mercedes-Benz Е-класса, BMW X3 и Jaguar F-Type.

Иными словами, избавиться от «люкса» оказалось куда выгоднее, нежели содержать их, вкладывая в поддержку бизнеса. Впрочем, сам «Делимобиль» от официальных комментариев отказался.

Кстати, эксперты портала «АвтоВзгляд» выяснили, что на самом деле выгоднее для пользователя: каршеринг, долгосрочная аренда или автоподписка. Подробнее — здесь.

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кризис, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосервис, ремонт, аренда автомобиля, каршеринг
6 июня 2022
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