«Делимобиль» массово избавляется от каршеринговых автомобилей

По информации «Коммерсанта», решение распродать люксовые автомобили было принято из-за резкого падения спроса и проблемы, связанные с техническим обслуживанием машин. Речь идет о 130 премиальных иномарках, вроде Mercedes-Benz Е-класса, BMW X3 и Jaguar F-Type.

Иными словами, избавиться от «люкса» оказалось куда выгоднее, нежели содержать их, вкладывая в поддержку бизнеса. Впрочем, сам «Делимобиль» от официальных комментариев отказался.

Кстати, эксперты портала «АвтоВзгляд» выяснили, что на самом деле выгоднее для пользователя: каршеринг, долгосрочная аренда или автоподписка. Подробнее — здесь.

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