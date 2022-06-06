Столичных нарушителей будут «кошмарить» велопатрули

Фото из открытых источников
На столичные улицы выкатились велопатрули ЦОДД, призванные фиксировать нарушения парковки и ПДД. Впрочем, не только этим будут заниматься «двухпедальные» борцы за справедливость. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

По информации пресс-службы столичного Дептранса, велопатруль компетентен составить европротокол при ДТП, а также обучен оказать первую помощь пострадавшим. При себе сотрудники ЦОДД имеют аптечки, воду и огнетушитель.

Кроме того, блюстители правопорядка на двух колесах будут следить за состоянием дорожных знаков, разметки и светофоров, а также сообщать на пульт в режиме реального времени о всевозможных ситуациях на проезжей части и непосредственно нарушениях ПДД.

Напомним, что на борьбу с нарушителями выехали не только велосипедисты, но и машины так называемого скрытого патруля. Последние фиксируют дорожные прегрешения водителей и передают информацию ближайшему экипажу ГИБДД.

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7 июня 2022
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