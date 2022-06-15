Маразм крепчал: россияне довольны тем, что ОСАГО постоянно дорожает

Фото: АвтоВзгляд
Удивительно, но львиная доля российских автомобилистов считает ОСАГО полезным инструментом, даже несмотря на то, что со страховыми компаниями довольно часто возникают проблемы по выплатам и урегулированию различных ситуаций, связанными с ДТП. При этом автовладельцы массово одобряют регулярное подорожание полисов. Вы тоже из их числа?
Лика Затворная

Как показали результаты исследования проекта «ОСАГО: общественная экспертиза», 69% опрошенных автовладельцев довольны работой системы «автогражданки». Из 1500 человек, принявших участие в опросе, 54% спокойно относятся к подорожанию ОСАГО.

Впрочем, согласно ряду других исследований, российские автовладельцы в большинстве своем считают ОСАГО бесполезной бумажкой, защищающей лишь от штрафа за ее отсутствие. Портал «АвтоВзгляд» провел собственный опрос, задав аудитории нашего сайта вопрос: поддерживаете ли вы административные аресты водителей, ездящих без пресловутого полиса? В итоге 70% ответили: «категорически против». Иными словами, многие из респондентов и вовсе раскатывают по дорогам страны, не имея никакой страховки.

Кстати, по поводу никчемности ОСАГО профильные эксперты давно и неоднократно высказывали свои мнения. А в Госдуме окончательно решили добить страховую реформу. Что из этого получится — читайте здесь.

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15 июня 2022
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