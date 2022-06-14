Власти заявили, что выпускать автомобили без ABS будут совсем недолго

Как сообщил РБК вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, производство автомобилей без антиблокировочной системы тормозов — явление временное. При этом в стране будет больше доступных машин для народа, да и не станут пылиться заводы. К тому же, таким образом удастся сохранить на предприятиях рабочие места.

«Это временная мера, которая должна обеспечить загрузку предприятий. Иначе другая крайность — нам пришлось бы испытывать разного рода социальные проблемы», — подчеркнул чиновник.

Впрочем, после ослабление санкционной удавки и восстановления импорта комплектующих все вернется на круги своя. Вот только когда это случится, пока не берутся утверждать даже эксперты.

Кстати, та же LADA Granta в упрощенной конфигуарции на поверку оказалась не такой уж и бедной. Подробнее — здесь.

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