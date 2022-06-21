В Москве начали выдавать автомобильные номера с новым региональным кодом

Когда-то в столице выдавали номерные знаки с кодом 77, затем были 97, 99, 177, 197, а также 199 и 777. Теперь же на смену последней серии 799 пришел региональный индекс 977. Именно с этим числовыми обозначением и начали присваивать жестянки автомобилям при регистрации в ГИБДД.

Между тем, в России по-прежнему процветает «серая» торговля красивыми номерами. Наибольшим спрсом как раз-таки пользуются старые коды регионов типа 77 или 99. Особенно, если им сопутствует красивая комбинация букв и цифр на самом номере. Например, О777ОО 77, А001АА 77 и прочие. Цены на подобные таблички порой доходят до немыслимых значений.

К примеру, на днях в Сеть был выложен лот с регзнаком А 571 МР 97, присвоенный 17-летнему ВАЗ−2111, за который продавец попросил 15 000 000 рублей! А что: хотите ездить на машине с номером серии, преимущественно зарегистрированной на авто спецслужб, включая ФСБ, МВД и прочих, тогда готовьтесь раскошеливаться.

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