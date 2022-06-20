Автопром по-путински: все получится, но плохо

Железная коробочка о четырех дверях с отсутствием всего, что могло бы улучшить жизнь, а главное — безопасность водителя и пасажиров — вот, что нас ждет в ближайшем будущем, если мы не начнем производить детали и автокомпоненты самостоятельно. Впрочем, альтернативным вариантом, как нетрудно догадаться, станут поставки комплектующих из Китая. А уж то, что наши с ними договорятся, сомневаться не стоит.

Ведь, как известно, Россия в глобальном плане давно сама ничего не производит. Если при Ельцине все хозяйства и производства были сначала разворованы, а потом распроданы, то при нынешней власти было принято решение сдавать свои огороды в аренду и создавать совместные предприятия. А заодно и подгружать партнеров сопутствующими обязанностями. К примеру, строить вокруг да около дороги и соответствующую инфраструктуру. Удобно и вроде всех устраивало: заводы работали, а бизнес кипел, пусть и не всегда процветал. Но сейчас и этого нет.

Все и вся «замерзло», а когда наступит оттепель — непонятно. Да, кое-кто в опасениях нарваться на самый гуманный суд в мире нехотя запустился, эпизодически клепая продукцию для поддержания договорных обязательств. Менее умные и вовсе сдали свои позиции, потеряв миллиарды. Но что до всех этих политэкономических катаклизмов обычным потребителям?