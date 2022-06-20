Автопром по-путински: все получится, но плохо

Железная коробочка о четырех дверях с отсутствием всего, что могло бы улучшить жизнь, а главное — безопасность водителя и пасажиров — вот, что нас ждет в ближайшем будущем, если мы не начнем производить детали и автокомпоненты самостоятельно. Впрочем, альтернативным вариантом, как нетрудно догадаться, станут поставки комплектующих из Китая. А уж то, что наши с ними договорятся, сомневаться не стоит.
Ведь, как известно, Россия в глобальном плане давно сама ничего не производит. Если при Ельцине все хозяйства и производства были сначала разворованы, а потом распроданы, то при нынешней власти было принято решение сдавать свои огороды в аренду и создавать совместные предприятия. А заодно и подгружать партнеров сопутствующими обязанностями. К примеру, строить вокруг да около дороги и соответствующую инфраструктуру. Удобно и вроде всех устраивало: заводы работали, а бизнес кипел, пусть и не всегда процветал. Но сейчас и этого нет.
Все и вся «замерзло», а когда наступит оттепель — непонятно. Да, кое-кто в опасениях нарваться на самый гуманный суд в мире нехотя запустился, эпизодически клепая продукцию для поддержания договорных обязательств. Менее умные и вовсе сдали свои позиции, потеряв миллиарды. Но что до всех этих политэкономических катаклизмов обычным потребителям?
Спору нет: если те же Турция да Китай нам не помогут, то скоро мы будем ездить на изделиях родом из СССР: без подушек безопасности и прочих систем, призванных защищать жизнь и здоровье автовладельца и его спутников. Первой ласточкой уже стала пресловутая LADA Granta, которую, согласно соцопросу, готовы купить лишь 27% россиян. На очереди: LADA Niva во всех ее «лысеющих» проявлениях, UAZ Patriot и легендарная от своей старости «Буханка».
Они и без того не славились надежностью, а сейчас, похоже, станут еще более хлипкими. А каким образом еще удешевить автомобиль, как велел Президент? Пожалуй, лишь путем вытряхивания из машины всего «лишнего». Вероятно, обсуждением этого списка и займутся автозаводы. Во всяком случае, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже подтвердил РИА «Новости», что АВТОВАЗ проведет конференцию с поставщиками для поиска вариантов снижения цен на продукцию LADA.
Ульяновский автозавод, вероятно, и вовсе обсуждать ничего ни с кем не станет, ибо выкидывать из своих поделок ему уже, в общем-то, нечего. Пора бы начать выкидывать на улицу дармоедов, просиживающих продолжением спины сладкие места с целью получения «получек» (иногда даже официальных) и имитации бурной деятельности. Но сломать систему, где рука руку моет, невозможно так же, как веру людей в светлое будущее.
А с учетом того, что кроме UAZ и LADA легковушек собственного производства, пусть и с импортными комплектующими, в стране у нас больше нет, то действовать придется по плану «Б». Все верно: традиционно будем покупать на стороне. Так и дешевле, и проще.
Поэтому всемогущие китайцы, которым когда-то мы сами помогали строить коммунизм, завалят нас всем, чем только можно. Были времена: мы помогали другим, а сейчас не можем помочь даже себе. Самое время — вспомнить нашу доброту. Милостивые китайцы, подайте нам компонентов Бога ради и жизни людей для! Короче говоря, поедем мы скоро на русских машинах, но с шильдиками Made in China. Это, скорее, хорошо, чем ничего. А чтобы продукт был недорогим, лучше бы и вовсе заманить иноземцев в наши дружественные сети для освоения новых заводов и предприятий. Нам-то какая разница — немцы это или китайцы. Главное — завалить бюджет деньгами, людей — машинами, а Президента — завидными показателями.