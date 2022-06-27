Половина российских водителей рулит одной рукой, разговаривая с собственной машиной

Согласно результатам опроса, 23% автолюбителей активно используют смарфтоны при управлении автомобилем, что сильно отвлекает их от дороги. Правда, 10% из них отмечают места ДТП и дорожных работ на проезжей части в навигаторе, дабы облегчить маршрут следования другим автовладельцам.

Примечательно: 50% респондентов признались, что уступают путь неуверенным водителям, а 63% — и вовсе всех тех, кто об этом попросит, включив соответствующий сигнал «поворотника».

Почти каждый второй водитель в стране управляет автомобилем одной рукой (49%), 27% драйверов курят за рулем, 25% — ругаются на других участников движения. Причем часто, как показывает практика, без причины. А еще 16% принявших участие в опросе предпочитают громко слушать музыку, 2% — выкидывать из окна машины мусор, 36% — разговаривать со своим авто во время движения.