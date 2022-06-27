Депутаты потребовали удешевления ОСАГО, жестко раскритиковав Центробанк и страховщиков

Мало того, что страховые компании исполняют свои обязательства не всякий раз и «через губу», так еще и сами полисы неустанно растут. Похоже, конца и края этому нет. Не зря все же автоэксперты прочат крах рынку автострахования и, прежде всего, ОСАГО.

Активизировались и в Госдуме. Так, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов раскритиковал и жадных до денег страховщиков, и намерения ЦБ РФ расширить тарифный коридор ОСАГО на 26% из-за резкого подорожания автозапчастей. По его мнению, Центробанк намеренно игнорирует факторы, влияющие на рынок запасных частей для автомобилей, ведь цены на комплектующие уже вновь поползли вниз. Иными словами, все делается исключительно ради повышения тарифов.

«Действительно, когда рубль резко упал, это отразилось на стоимости запчастей. Но сейчас совсем другой курс, в феврале был скачок, а уже в апреле ценники начали снижаться. К тому же правительство разрешило параллельный импорт, что приведет к значительному удешевлению автодеталей. По некоторым оценкам, поставляемые независимыми импортерами оригинальные запчасти могут быть как минимум на 20–25% дешевле. По сути, Центробанк поспешил воспользоваться ситуацией, чтобы пролоббировать интересы тех, кого он должен „регулировать“ — в данном случае страховщиков. Что, увы, нас уже давно не удивляет», — заявил порталу «АвтоВзгляд» руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Все, в бщем-то, логично, да только вряд ли высказывания г-на Миронова принципиальным образом отразятся по стоимости ОСАГО.