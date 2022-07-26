Найден хитрый способ, как преодолеть белорусско-литовскую границу за несколько минут

Фото: api.trans.ru.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», власти Белоруссии всерьез решили заработать на туризме, разрешив безвизовый въезд сначала для граждан Латвии и Литвы, а следом — Польши. В свою очередь, в Литве придумали, как отучить граждан от дешевых белорусских товаров: таможня теперь тщательно проверяет въезжающие на территорию страны легковые автомобили, попутно увеличив время прохождения границы.
Алексей Кованов

Белорусский Госпогранкомитет предполагает, что длинные очереди на пограничных переходах создаются нарочно, дабы народные «шоп-туры» стали менее привлекательными. Однако предприимчивая публика нашла способ, как пересечь границу максимально быстро!

Так, согласно правил порядка пересечения границы, физические лица помимо автомобилей и автобусов могут также использовать велосипед. Более того: при использовании двухколесного транспорта граждане проходят вне общей очереди.

А дальше — дело техники. В Литве можно взять такси, попросить друзей или родственников на автомобиле подвезти до места дислокации. И дабы реализовать хитрость, некоторые туристы берут… складные детские велосипеды, которые занимают минимум места.

В любом случае, метод оказался действенным. А после того, как его раскрыли таможенники, число желающих выехать из Белоруссии за 15 минут будет только расти. Ведь автомобилисты вынуждены «мариноваться» перед погранпереходом по несколько часов.

автопутешествие, скандал, санкции
26 июля 2022
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