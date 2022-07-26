Найден хитрый способ, как преодолеть белорусско-литовскую границу за несколько минут

Белорусский Госпогранкомитет предполагает, что длинные очереди на пограничных переходах создаются нарочно, дабы народные «шоп-туры» стали менее привлекательными. Однако предприимчивая публика нашла способ, как пересечь границу максимально быстро!

Так, согласно правил порядка пересечения границы, физические лица помимо автомобилей и автобусов могут также использовать велосипед. Более того: при использовании двухколесного транспорта граждане проходят вне общей очереди.

А дальше — дело техники. В Литве можно взять такси, попросить друзей или родственников на автомобиле подвезти до места дислокации. И дабы реализовать хитрость, некоторые туристы берут… складные детские велосипеды, которые занимают минимум места.

В любом случае, метод оказался действенным. А после того, как его раскрыли таможенники, число желающих выехать из Белоруссии за 15 минут будет только расти. Ведь автомобилисты вынуждены «мариноваться» перед погранпереходом по несколько часов.