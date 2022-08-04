Cервисы аренды будут дистанционно замедлять скорость своих электросамокатов

В настоящий момент ведутся финальные тесты возможных алгоритмов, позволяющих дистанционно замедлять электросамокаты. Так, к примеру, сервис аренды Whoosh планирует ввести подобные меры для тех, кто ездит на самокате вдвоем. Также обсуждается возможность удаленного замедления «самоходки», если на нем «шпарит» ребенок или человек, находящийся в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. Правда, каким образом в сервисе будут определять таких клиентов, пока неизвестно.

Как уверяют представители компании, испытываемые технологии позволяют не только замерять вес человека и учитывать его манеру езды, но и определять гораздо большее количество всевозможных параметров.

Что ж, идея действительно хорошая. Тем более, что власти до сих пор не придумали, как наказывать лихачей на самокатах, угрожающих, как собственной жизни, так и здоровью других.