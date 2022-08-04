Жизнь в кайф c Opel Zafira Life: тест-драйв обновленного «буса»

Минивэны канули в Лету. Их остатки докатывают свой век по дорогам Старого Света и Америки, а в России этот класс, похоже, и вовсе себя изжил благодаря разнообразию кроссоверов, имеющих практически ту же вместимость, но обладающих высоким дорожным просветом и, главное, системой полного привода. А вот ниша вэнов покрупнее, напротив, была свободна.

Бал тут правил Volkswagen и Mercedes-Benz, естественно, с заоблачными ценами. А потом появился концерн PSA, который нанес серьезный удар конкурентам, выпустив сперва Peugeot Traveller и абсолютно идентичный ему Citroёn SpaceTourer, а затем, чтобы закрепить успех, добавил и Opel Zafira Life. Фактическое различие между этой троицей в оформлении передней части и шильдиках. Ну, и Opel в базовом исполнении предлагается дороже своих собратьев, причем на 300 000 рублей за счет того, что стартовая комплектация с приводом на переднюю ось и 150-сильным двухлитровым дизелем начинается сразу с АКП.

В остальном есть у Zafira Life и полноприводная версия с дорожным просветом 200 мм, и более дорогая комплектация Cosmo на 17-х колесах, с кожаным салоном, навигацией и Apple CarPlay да Android Auto, а также другими атрибутами респектабельного вэна, включая удлиненную версию L. За доплату, естественно, можно поставить сдвижной столик (+40 000 рублей к прайсу) или махнуть базовый белый цвет на один из четырех металликов — также за 40 000 рублей.