Жизнь в кайф c Opel Zafira Life: тест-драйв обновленного «буса»

Минивэны канули в Лету. Их остатки докатывают свой век по дорогам Старого Света и Америки, а в России этот класс, похоже, и вовсе себя изжил благодаря разнообразию кроссоверов, имеющих практически ту же вместимость, но обладающих высоким дорожным просветом и, главное, системой полного привода. А вот ниша вэнов покрупнее, напротив, была свободна.
Бал тут правил Volkswagen и Mercedes-Benz, естественно, с заоблачными ценами. А потом появился концерн PSA, который нанес серьезный удар конкурентам, выпустив сперва Peugeot Traveller и абсолютно идентичный ему Citroёn SpaceTourer, а затем, чтобы закрепить успех, добавил и Opel Zafira Life. Фактическое различие между этой троицей в оформлении передней части и шильдиках. Ну, и Opel в базовом исполнении предлагается дороже своих собратьев, причем на 300 000 рублей за счет того, что стартовая комплектация с приводом на переднюю ось и 150-сильным двухлитровым дизелем начинается сразу с АКП.
В остальном есть у Zafira Life и полноприводная версия с дорожным просветом 200 мм, и более дорогая комплектация Cosmo на 17-х колесах, с кожаным салоном, навигацией и Apple CarPlay да Android Auto, а также другими атрибутами респектабельного вэна, включая удлиненную версию L. За доплату, естественно, можно поставить сдвижной столик (+40 000 рублей к прайсу) или махнуть базовый белый цвет на один из четырех металликов — также за 40 000 рублей.
Однако главное преимущество Opel Zafira Life, как, впрочем, и клонированных родственников, в том, что даже в самой дорогой комплектации они обходятся в половину дешевле того, что просят за те же «ваговские» вэны. А это значит, что и у простых граждан есть шанс поездить с комфортом в большой машине. А ехать, и желательно далеко, в нем действительно хочется.
В отличие от «немцев» в базе Zafira Life две сдвижные двери — это крайне удобно, когда в машину набивается целое семейство. Проемы широкие, а первая ступенька расположена довольно низко, так что даже пожилому человеку будет удобно взбираться в салон вэна. А чтобы пассажирам было тотально комфортно, на потолочной панели установлены воздуховоды и блок управления климатической системой.
В общем, даже сидя на галерке в Zafira Life, не испытываешь недостатка в свободном пространстве и свежего воздуха. Да и кресла здесь довольно удобные. Ну, разве что центральные ряд нельзя развернуть на 360 градусов, чтобы ехать большой кампанией было еще веселее.
Капитанское кресло не менее удобно. Хотя и не лишено изъянов. Так, например, кресло оснащается всего одним подлокотником под правой рукой. Функция же левого возложена на широкий подоконник, до которого не все могут дотянуться локтем. И довольно специфически здесь расположены подстаканники — под стеклом на передней панели. Гораздо привычнее их видеть в области рычага АКП. Который, кстати, здесь выполнен в виде шайбы. И стоящий возле него стакан не мешал бы манипуляциям с коробкой передач.
В остальном, как говорится, все интуитивно понятно, перед глазами и под рукой. Приборы отлично читаются, освоение мультимедийной системы не требует длительного времени и чтения инструкции. Да и вещички в дорогу есть куда распихать — в дверных картах обустроены вместительные карманы и есть пара бардачков напротив переднего пассажира. А еще Zafira Life хорош тем, что между передними креслами отлично умещается дорожный холодильник.
А вот в багажном отсеке кроется маленький, но минус — в короткой версии запаска храниться прямо здесь вместе с вещами, съедая добрую часть свободного пространства. Да и если машина, что называется, битком, запаса свободного места в багажнике может оказаться недостаточно. Приходится часть вещей раскидывать по салону, где, впрочем, места — более, чем. К тому же, никто не отменял эргономичный бокс, который легко устанавливается на крыше. Ну, а в длинной же версии запасное колесо уместилось под днищем — путешествуй хоть целой футбольной командой.
Едет Zafira Life приятно. Скорее, плывет, покачиваясь на волнах неровного асфальта. Иногда она это делает излишне рьяно, поклевывая носом и покачивая кормой. Но в целом, лучше двигатья в раскачку, чем вздрагивать на каждой кочке. Кстати, подвеска «буса» весьма хорошо обучена противодействию плохому покрытию — кочки и выбоины отрабатывает отменно и без ущерба с комфорта для пассажиров.
А вот чего тут не хватает, особенно после «немецких» вэнов, так это остроты в управлении. Реакции у «Опеля» более плавные. Но это не означает, что машину нужно ловить по дороге или напрягаться при прохождении поворотов. Просто руль тут более «спокойный», а его ход — «длинный».
Колоссальное достоинство «Зафиры» с приставкой Life — двигатель. 150-сильный дизель не то, чтобы спортсмен, но тяговит настолько, что позволяет чувствовать себя на трассе уверенно и дерзко. Недостатка мощности не ощущается даже при резвых обгонах на скоростях. Да и с места «рвет» — будь здоров.
Расход у автомобиля — без малого 8 литров на сто километров пути. И это особенно приятно, когда едешь на дальние расстояния — дорога действительно обходится в копейки, а отдых становится выгодным. И это мы еще не сказали о том, что данный мотор весьма надежен и неприхотлив. Вот теперь сказали.
Стоит ли брать? Ответ, полагаем, однозначный. Автомобиль создан для тех, кто любит путешествовать или же ведет бизнес, где встреча делегаций и перевозка пассажиров — обычное дело. Этот Opel будет прекрасным помощником и другом, что в семье, что на работе. Так почему бы не прожить свою Life в кайф?