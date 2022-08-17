Россия стала мировым лидером по числу камер фиксации нарушений ПДД

В нашей стране установлено без малого 19 000 камер, следящих за нарушением Правил дорожного движения. При этом их количество постоянно растет. К слову, в Европе зафиксировано немногим меньше 63 000 комплексов, а на дорогах Бразилии — почти 17 000.

Безусловно, в той или иной степени число камер можно привязывать к большой дорожной инфраструктуре отдельно взятой страны, но в тех же Соединенных Штатах средств автофиксации нарушителей на проезжей части всего 7366 единиц. Но нам до реформирования США так же далеко, как GM до возвращения в Россию.

Между тем, штрафуют на российских дорогах и за нарушения, и за то, чего не нарушал. А бороться с подобным явлением — то ли случайным, то ли специальным — достаточно сложно. Вот, как решают проблему неправомерно выписанных «писем счастья» отечественные водители.