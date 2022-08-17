Россия стала мировым лидером по числу камер фиксации нарушений ПДД

Фото из открытых источников
По информации Всемирной базы данных камер контроля скорости SCDB Info, на планете Земля сейчас работают 105 622 комплекса автоматической фиксации ПДД. Всего было проанализировано 107 стран мира, среди которых пальму первенства одержала Россия.
Мирон Горин

В нашей стране установлено без малого 19 000 камер, следящих за нарушением Правил дорожного движения. При этом их количество постоянно растет. К слову, в Европе зафиксировано немногим меньше 63 000 комплексов, а на дорогах Бразилии — почти 17 000.

Безусловно, в той или иной степени число камер можно привязывать к большой дорожной инфраструктуре отдельно взятой страны, но в тех же Соединенных Штатах средств автофиксации нарушителей на проезжей части всего 7366 единиц. Но нам до реформирования США так же далеко, как GM до возвращения в Россию.

Между тем, штрафуют на российских дорогах и за нарушения, и за то, чего не нарушал. А бороться с подобным явлением — то ли случайным, то ли специальным — достаточно сложно. Вот, как решают проблему неправомерно выписанных «писем счастья» отечественные водители.

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17 августа 2022
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