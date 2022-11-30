Танцы на крови: как чиновники собираются помогать людям, попавшим в ДТП

Министерства и не планировали никого лечить, не думали оказывать помощь пострадавшим на месте дорожных трагедий. Они собрались по более весомому поводу — выработали «Единый регламент по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий». И теперь рядом с истекающими кровью людьми все будут действовать четко по алгоритму в соответствии с поставленными задачами.

Минздрав станет привлекать службы медицины катастроф (в случае необходимости), эвакуировать пострадавших и оказывать им помощь в больницах. Не тут же, где кровь рекой, а там, куда довезут. Минтранс возьмется за перемещение поврежденных авто с проезжей части и из кюветов. Кроме того, документ закрепляет за ведомством восстановление поврежденных дорожных знаков и светофоров. МЧС будет тушить пожары, возникших при дорожных авариях, а также предотвращать «распространение вторичных поражающих факторов», если речь идет о случаях, к примеру, разлива топлива из-за ДТП. А задача МВД: возглавить суету в зоне инцидента. Согласно бумаге, ликвидацией последствий конкретного ДТП должен руководить старший по званию полицейский на месте происшествия.

…А где же реальная помощь? Где спасатель со жгутом, скорая с антисептиками, гаишник с бинтом? В регламенте указано, что регионы должны самостоятельно разработать и утвердить собственные инструкции, где как-нибудь в следующий раз описать зоны ответственности полиции и бригад скорой помощи за конкретные участки дорог. Что не гарантирует оказания помощи умирающим на обочине людям, поскольку ни в регламенте, ни в инструкции не указано, что людей надо лечить.