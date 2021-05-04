«Скорая помощь» и ДТП: пощады не ждите

Мама Александра с двухлетней дочкой ехала на своем стареньком Hyundai Accent по Щербинке и вдруг получила сильный от чрезвычайно быстрого Opel Astra. В правое переднее крыло. Таганрогский «Акцент» погиб на месте, сохранив жизнь пассажирок. Но в результате ДТП ребенок получил сильный ушиб головы с гематомой и подозрением на сотрясение мозга, а его мама — очевидный перелом лучевых костей левой руки.

Перелом сильный и очень болезненный. Щербинка стала юридической частью Москвы недавно и мало что приобрела от столичной жизни, кроме прописки в паспортах жителей. Приехавшая на место аварии «Скорая» определила, что ребенок — в приоритете и надо немедленно ехать в столичную Морозовскую детскую больницу на обследование. Это, поясним, самый центр Москвы (километров 30 от места аварии). Поскольку дочка находится на грудном вскармливании, мама отказалась от обезболивающих препаратов.

Превозмогая сильную боль, поехала в детскую больницу. Там врачи оказали помощь, провели обследование, определили, что детское кресло сработало идеально, угрозы жизни нет, все будет хорошо. Теперь настало время оказать помощь маме. Тем более, что время упустили и надо спешить.

Детский врач связывается с подстанцией «Скорой помощи» и объясняет задачу: требуется доставить пострадавшую маму из Морозовской детской в 1-ю Градскую взрослую, и при ней ребенок в возрасте до двух лет. Но слышит в трубке невероятное: если при маме имеется дитя, мы… не приедем, пусть девает его куда хочет.