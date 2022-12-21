В 2022 году простые граждане сорвали половину госзакупок люксовых авто

– За 2022 год ОНФ выявил 55 закупок, по которым заказчикам направлены письма с просьбой обосновать размещение заказа на люксовые автомобили стоимостью от 4 млн. до почти 18 млн. рублей. 64% — это закупки госкомпаний, естественных монополий и поставщиков услуг населению, — сообщил Валерий Алексеев, руководитель Бюро расследований ОНФ.

В ходе мониторинга закупок предметов роскоши государственными и муниципальными учреждениями, было выявлено размещений таких заказов почти на 450 млн. рублей. И почти половину удалось отменить.

ОНФ составил ТОП−5 дорогостоящих авто, приобретение которых госконторами отменить так и не удалось. На первом месте оказалось АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и инноваций» (учредитель — Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан), пожелавшее приобрести машину неизвестной модели (документы скрыты) за 17,4 млн. рублей. На втором месте — ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» с 14 млн. руб. за Toyota Land Cruiser 300. Учредитель тот же, что и у №1. Третью строчку занимает АО «Корпорация развития Забайкальского края» (Департамент имущества региона): тут позарез нужен Toyota Land Cruiser 300 за 12,8 млн. На четвертом месте АО «Московский завод по обработке специальных сплавов» (Минпромторг РФ), взалкавшее кроссовер Genesis G80 Elite за те же 12,8 млн. Замыкает ТОП−5 АО «Дорожно-эксплуатационный комбинат» (Комитет по управлению муниципальным имуществом Кемерово): организаторы закупки удовлетворились «скромным» Toyota Land Cruiser 200 за 8,3 млн.