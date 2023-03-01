«Яндекс Карты» помогут мгновенно оплатить парковку автомобиля

После того, как шофер поставит свою машину на платную парковку, необходимо нажать на экране приложения на иконку со значком «P». Далее — выбрать зону и место оставленного на стоянке автомобиля, кликнуть и произвести оплату за требуемое для «прикола» время.

Разумеется, временной промежуток можно продлить. Как, собственно, и завершить парковочную сессию досрочно.

Кстати сказать, аналогичная опция в ближайшее время появится и в мобильном приложении «Яндекс Навигатор». Вот только оплатить стоянку на территории со шлагбаумами софт, увы, возможности не предоставляет.