В каких скрытых полостях авто к концу зимы часто появляется ржавчина

Мало того, что снег, вода и грязь пагубно сказываются на различных элементах в автомобиле, так еще и дополнительный эффект оказывают химические реагенты, которыми дорожники активно поливают российские направления. Поэтому даже новые машины довольно быстро покрываются ржавчиной.

Но самое страшное, что коррозия умеет прятаться от глаз автовладельца, который в один отнюдь не прекрасный момент получает даже не «жучки», а самые настоящие дыры.

В каких же скрытых полостях следует проверить возможные образования ржавчины, пока они не «сожрали» металл целиком?