В каких скрытых полостях авто к концу зимы часто появляется ржавчина

Мало того, что снег, вода и грязь пагубно сказываются на различных элементах в автомобиле, так еще и дополнительный эффект оказывают химические реагенты, которыми дорожники активно поливают российские направления. Поэтому даже новые машины довольно быстро покрываются ржавчиной.
Но самое страшное, что коррозия умеет прятаться от глаз автовладельца, который в один отнюдь не прекрасный момент получает даже не «жучки», а самые настоящие дыры.
В каких же скрытых полостях следует проверить возможные образования ржавчины, пока они не «сожрали» металл целиком?
Прежде всего, речь идет о колесных арках, наиболее интенсивно подверженных попаданию влаги, грязи и реагентов. Внимание также следует уделить и нижним кромках дверей, где на стыках также по окончании зимы частенько появляется ржа. Последним часто грешат японские автомобили, включая Toyota, чьи представители столь рьяно кричат по миру о своей износостойкости.
Нелишним будет осмотреть и пороги, которые в холодное время года следует не только мыть, но и тщательно высушивать. А еще случаются микроскопические царапины, порождающие коррозию, на тыльной стороне дверных ручек.
Кстати, проем между кузовом и петлями дверей тоже нуждается в инспекции — если вовремя не успеть, то есть риск столкнуться с коррозией, которую никаким преобразователем ржавчины уже не убрать. Также в зоне риска точки крепления бамперов, крыльев и даже светотехники.
Повышенного внимания, а заодно и ухода требуют дренажные каналы под ветровым стеклом. Следует регулярно чистить их от грязевых наслоений, а при необходимости обрабатывать специализированной автохимией. Осматривайте и болтовые соединения, дабы успеть принять меры по борьбе с образованием ржавчины. А вот пол под ковриками в салоне, где регулярно скапливается влага, самостоятельно проинспектировать довольно сложно. Поэтому во избежание проблем старайтесь высушивать внутренне пространство автомобиля, периодически активируя на максимум систему кондиционирования.