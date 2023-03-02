Какую музыку и как стали массово слушать в машинах российские водители

В социальной сети «ВКонтакте» был проведен опрос с целью выяснить, что именно предпочитают слушать водители за рулем. В исследовании приняло участие без малого 7000 человек. Из них 64% признались, что продолжают слушать в машине радио, а 37% выбирают музыкальный контент, заранее скачанный на «флешку». Еще 24% используют для воспроизведения музыки собственные смартфоны, подключенные к головным устройствам автомобилей.И только 7,5% опрошенных слушают любимые песни лишь изредка.

Удивительно, но 10% респондентов по-прежнему включают в салоне авто CD-диски, а 1% даже кассеты. Причем и автоконцерны, и производители магнитол практически полностью отказались от создания подобных музыкальных носителей еще в начале «нулевых».

Что касается приоритетов, то 85% участников голосования выбирают для прослушивания музыку, 25% — новости, 6% — аудиокниги. Всего 3% слушают в автомобиле подкасты и только 1% — обучающие курсы, блоги и лекции. Еще 6% предпочитают ездить в тишине.