Почему россияне стали массово отказываться от японских автомобилей

Прежде всего, из-за того, что ключевые японские игроки попросту «кинули» и дилеров, и потребителей, оставив о себе лишь воспоминания и слезы горечи. Некогда бестселлер среди марок из Страны восходящего солнца в лице непотопляемой доселе Toyota безнаказанно помахал нам ручкой.

Компания не только упразднила российский офис, «заморозила» завод и отгрузку машин, но и, страстно подмахнув коллективному Западу, отказалась от поставок оригинальных запчастей. Хотя и некогда представители авторитетной марки кричали, что не бросят своих клиентов, продолжив обслуживать их транспортные средства на базе фирменных дилерских центров, которые, к слову, закрываются один за другим или начинают переориентироваться на работу с другими брендами.

Как ремонтировать любимую «Тойоту», если ждать комплектующие приходится месяцами? К тому же, и переплачивать за них втридорога! Судите сами: 180 000 рублей за колодки и тормозные диски на провозгласившую себя премиальной Toyota Camry! Страшно представить, как дерут с владельцев дорогостоящих «Крузаков». Впрочем, всегда есть альтернатива. Все верно — неоригинал. Но и его еще нужно достать, да желательно из Японии, ибо китайские аналоги порой «умирают» раньше, чем их успеют установить.