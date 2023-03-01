Почему россияне стали массово отказываться от японских автомобилей

Среди иномарок в сегменте автомобилей с пробегом лидерство захватили модели японских марок, которые отобрали пальму первенства у поделок российского автопрома. Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» аналитики «Авито Авто», по сравнению с минувшим годом доля отечественных брендов сократилась на 4,5%, но зато на 1% выросло предложение на «японцев» и без малого на 3% — на «немцев». К слову, модели германских производителей заняли третью позицию в «хит-параде» машин, чаще всего продаваемых, но не продающихся на «вторичке».
К примеру, в период с 1 января по 19 февраля 2023 года на долю японских автомобилей, от которых возжелали избавиться их владельцы, пришлось 23%. Изделия из Германии застолбили 18,9% сектора, опередив «американцев» с показателем 8,3% и «корейцев» — 8%. Почему же наши соотечественники стали массово продавать излюбленные иномарки?
Прежде всего, из-за того, что ключевые японские игроки попросту «кинули» и дилеров, и потребителей, оставив о себе лишь воспоминания и слезы горечи. Некогда бестселлер среди марок из Страны восходящего солнца в лице непотопляемой доселе Toyota безнаказанно помахал нам ручкой.
Компания не только упразднила российский офис, «заморозила» завод и отгрузку машин, но и, страстно подмахнув коллективному Западу, отказалась от поставок оригинальных запчастей. Хотя и некогда представители авторитетной марки кричали, что не бросят своих клиентов, продолжив обслуживать их транспортные средства на базе фирменных дилерских центров, которые, к слову, закрываются один за другим или начинают переориентироваться на работу с другими брендами.
Как ремонтировать любимую «Тойоту», если ждать комплектующие приходится месяцами? К тому же, и переплачивать за них втридорога! Судите сами: 180 000 рублей за колодки и тормозные диски на провозгласившую себя премиальной Toyota Camry! Страшно представить, как дерут с владельцев дорогостоящих «Крузаков». Впрочем, всегда есть альтернатива. Все верно — неоригинал. Но и его еще нужно достать, да желательно из Японии, ибо китайские аналоги порой «умирают» раньше, чем их успеют установить.
Жаловаться на оборзевших дилеров больше некому, как, собственно, и на проблемы с автомобилями — тухлые остатки официального представительства вам, если и помогут, то только молитвой. Отдельным пунктом следует отметить отсутствие кузовных панелей — проблему с их заменой в рамках страховых случаев не могут решить даже сами страховщики. Последние, к слову, предлагают ремонтировать аварийные машины «бэушными» деталями, коих еще полно на «авторазборках». Вы только представьте, что в вашу новенькую «Тойоту» сервисмены поставят старую запчасть! Но это еще не все…
Естественно, и о гарантии верно, но не медленно придется позабыть. Уже сейчас в ряде случаев нагло и не церемонясь дилеры отказываются от некогда возложенных на них гарантийных обязательств. Жаловаться в суд? Вперед и, как говорится, с песней! Да только ритейлер успеет либо обанкротиться, либо поменять юридическое лицо. А пока вы будете мотаться по инстанциям, простаивающий на улице автомобиль попросту сгниет. Вот она — суровая правда жизни. Причем касается это не только Toyota, но и Nissan, Infiniti и тому подобных Mazda.
Отрадно, что хотя бы Suzuki на пару с Subaru, наблюдая за развитием событий со стороны, продолжают тихой сапой обслуживать реализованные в России автомобили. Быть может, именно поэтому от моделей этих брендов автовладельцы избавляются много реже остальных?