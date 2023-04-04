Как российские таксисты разоряют своих клиентов

В среднем за год наши соотечественники тратят на такси немногим меньше 14 500 рублей. Согласно статистике, подготовленной специалистами «ГТК-Холдинг», в период с 1 марта 2022 года по начало весны 2023-го, расходы россиян на поездки в авто с шашечками выросли на 20%. Годом ранее потребители выкладывали в среднем по 12 000 рублей.

Самым востребованным ожидаемо остается тариф «Эконом» — его выбирают 44% потребителей. Классу «Комфорт» отдают предпочтение 36% клиентов, а сегменту «Бизнес» — 12%. Кстати, последний с каждым годом активно набирает популярность. Причем услуга востребована не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Сочи, Казани, Краснодаре и Новосибирске.

Любопытно, что 25% пассажиров тратят в год до 3000 рублей на такси, 22% — до 5000, 21% — до 10 000 и целых 23% — до 15 000 «деревянных». Безусловно, речь идет о ключевых городах России, где люди ездят чаще и, опять же, нередко на «бизнес-классе». Средний же доход водителей вырос на 33—35%.

Кстати, а знаете ли вы, почему агрегаторы такси за одну и ту же поездку назначают заказчикам разные цены? Вы удивитесь, но секрет не только в рейтинге клиента. Подробнее — здесь.