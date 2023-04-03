10 самых продаваемых иномарок в России за 1 500 000 рублей

Автомобили дороже 1 500 000 рублей наши соотечественники считают наиболее комфортными, «драйвовыми» и надежными. Видимо, поэтому они пользуются невероятной популярностью. И кто там говорил, что у населения нет денег?
Аналитики платформы «Авито Авто» проанализировали продажи в упомянутом ценовом сегменте и поделились отчетными данными с порталом «АвтоВзгляд». Какие же машины чаще всего покупали россияне, расставаясь с суммой, превышающей 1 500 000 рублей?
Абсолютным лидером продаж стала японская Toyota Camry, застолбившая немногим больше 5% доли в секторе подержанных иномарок по цене до 3 000 000 рублей. Следом за бестселлером идет корейский кроссовер Kia Sportage с 2,6-процентной долей в сегменте. А тройку лидеров замыкает паркетник из Страны восходящего солнца — Toyota RAV4, который откусил 2,44% «пирога».
Чуть менее востребованным оказался немецкий Volkswagen Tiguan с показателем, равным 2,11%, а ТОП−5 закрыл корейский Hyundai Creta, отгрызший без малого 2% доли в своем сегменте. Шестую строчку самых популярных у русского человека авто занял не менее корейский Hyundai Santa Fe (1,91%), а на седьмой прописался Tucson — 1,82%.
Далее вновь идет «японец» в лице Toyota Land Cruiser Prado — внедорожнику удалось заполучить 1,69% доли, опередив седан из Страны утренней свежести — Kia Optima, который завоевал 1,66%. Венчает ТОП−10 модифицированный вариант «Оптимы» с шильдиком К5 — модели досталась 1,64-процентная доля сектора иномарок дороже 1 500 000 рублей.
А вот среди моделей за 3 000 000 отечественных дензнаков пальму первенства отхватил Toyota Land Cruiser, освоивший 4% рынка. С небольшим отставанием — 3,6% — идет немецкий BMW X5. И если «Крузак» действительно доказал свою неубиваемость в ходе эксплуатации, то вот «баварец» регулярно доставляет своим владельцам проблемы. Впрочем, магия пропеллера на капоте вытворяет чудеса не меньше, чем колдовские чары «Тойоты». Зато «корейцы» нечасто расстраивают водителей, досаждая им лишь мелкими неисправностями.
Кстати, профильные эксперты, опросившие более 300 000 автовладельцев, составили рейтинг наиболее «живучих» иномарок старше трех лет. С результатами исследования ознакомился портал «АвтоВзгляд».