10 самых продаваемых иномарок в России за 1 500 000 рублей

Автомобили дороже 1 500 000 рублей наши соотечественники считают наиболее комфортными, «драйвовыми» и надежными. Видимо, поэтому они пользуются невероятной популярностью. И кто там говорил, что у населения нет денег?

Аналитики платформы «Авито Авто» проанализировали продажи в упомянутом ценовом сегменте и поделились отчетными данными с порталом «АвтоВзгляд». Какие же машины чаще всего покупали россияне, расставаясь с суммой, превышающей 1 500 000 рублей?

Абсолютным лидером продаж стала японская Toyota Camry, застолбившая немногим больше 5% доли в секторе подержанных иномарок по цене до 3 000 000 рублей. Следом за бестселлером идет корейский кроссовер Kia Sportage с 2,6-процентной долей в сегменте. А тройку лидеров замыкает паркетник из Страны восходящего солнца — Toyota RAV4, который откусил 2,44% «пирога».

Чуть менее востребованным оказался немецкий Volkswagen Tiguan с показателем, равным 2,11%, а ТОП−5 закрыл корейский Hyundai Creta, отгрызший без малого 2% доли в своем сегменте. Шестую строчку самых популярных у русского человека авто занял не менее корейский Hyundai Santa Fe (1,91%), а на седьмой прописался Tucson — 1,82%.