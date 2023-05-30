Безаварийное вождение: Павел Гусев сорок лет за рулем «МК»

Его удивительное и я бы даже сказал — феноменальное чутье позволяло и позволяет самому крупному издательскому дому в стране четко улавливать сегодняшние читательские настроения, ожидания и предпочтения. При этом Павлу Николаевичу удалось сделать, на мой взгляд, просто невозможное. Совместить в одном флаконе и высоколобую журналистику, и то, что принято называть желтой прессой. Хотя на сегодняшний день к последней мы уже имеем весьма отдаленное отношение.

И самое любопытное, как он доносит до коллектива свои мысли и идеи. Никакого давления, приказного тона из серии «я начальник — ты дурак». Но вот каким-то фантастическим образом он и сам понимает, что и как надо делать, и умудряется — ну вот не могу понять, как — передать это сакральное знание журналистам. Хотя, конечно, не всем и не всегда.

Но по этому поводу наш главред как-то заметил, что в «МК» приходят или на минуту, или остаются навсегда. То есть или понимают и принимают его политику, или нет.

Я, как главный редактор портала «АвтоВзгляд», являющегося неотъемлимой частью холдинга, принимаю ее уже больше двадцати лет. И, наверное, именно поэтому наш ресурс — один из любимых гусевских проектов — сегодня в числе признанных лидеров в своем сегменте. Поздравляем юбиляра с его высокими скоростями и безаварийной ездой по очень непростой журналистской дороге!