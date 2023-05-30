Насколько выросли цены на аренду автомобилей в России

Фото: travelbyinterest.com
Сервисы аренды автомобилей в России стремительно набирают популярность, а вместе с тем увеличивают и расценки. Если сравнивать с 2021 годом, то стоимость услуг в этом сегменте выросла почти на 30%.
Лика Затворная

По данным специалистов «Кокос Group», проанализировавших ситуацию в секторе аренды авто в содружестве с партнерской сетью «Где слон?», стоимость ренты легковушек на российском рынке увеличилась на 28% по сравнению с 2021 годом. Причем до конца года нынешнего ожидается очередное подорожание.

По мнению экспертов, на динамику цен влияют прайсы на топливо, а также повышение тарифов на техобслуживание авто и рост ценников на комплектующие. Более того: периодически в стране возникает дефицит определенных автозапчастей, что также отражается на конечной цене аренды.

Между тем, популярность подобного сервиса неуклонно растет. Объясняется это тем, что содержать личный автомобиль в столь сложных экономических условиях становится менее выгодным, нежели эксплуатировать машину, взятую в прокат.

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30 мая 2023
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