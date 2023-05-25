Лобовое столкновение: сравнительный тест самых крутых комбо-регистраторов на рынке

Народнейшая мудрость небезосновательно утверждает, что встречают по одежке. Следуя ей, мы для начала пригляделись к участникам нашего сравнительного теста «комбайнов». Три из них — Neoline X-cop 9200С, iBOX EVO и Roadgid X9 Gibrid GT — выполнены в компактном форм-факторе «маленький фотоаппарат». Четвертый — SilverStone hybrid S-Bot PRO — брутальная штуковина, выглядящая как ЖК-экран с приделанным к его тыльной стороне мощнейшим «клювом».

Такая разница во внешности обусловлена конструктивными различиями. У SilverStone антенна приемника сигналов радара — классический рупор. А Neoline, iBOX и Roadgid оснащены патч-антеннами: компактными пластинками с нанесенными на них миниатюрными приемниками радиосигнала. Теоретически «рупор» более чувствителен, но на практике все решает качество работы блока усилителя полученного сигнала.

Зато рупорная антенна изрядно добавляет к габаритам устройства и его весу. Так, если каждый из троицы «фотоаппаратов» весит около 110 граммов, то SilverStone hybrid S-Bot PRO — аж 190 граммов.