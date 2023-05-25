Лобовое столкновение: сравнительный тест самых крутых комбо-регистраторов на рынке

Народнейшая мудрость небезосновательно утверждает, что встречают по одежке. Следуя ей, мы для начала пригляделись к участникам нашего сравнительного теста «комбайнов». Три из них — Neoline X-cop 9200С, iBOX EVO и Roadgid X9 Gibrid GT — выполнены в компактном форм-факторе «маленький фотоаппарат». Четвертый — SilverStone hybrid S-Bot PRO — брутальная штуковина, выглядящая как ЖК-экран с приделанным к его тыльной стороне мощнейшим «клювом».
Такая разница во внешности обусловлена конструктивными различиями. У SilverStone антенна приемника сигналов радара — классический рупор. А Neoline, iBOX и Roadgid оснащены патч-антеннами: компактными пластинками с нанесенными на них миниатюрными приемниками радиосигнала. Теоретически «рупор» более чувствителен, но на практике все решает качество работы блока усилителя полученного сигнала.
Зато рупорная антенна изрядно добавляет к габаритам устройства и его весу. Так, если каждый из троицы «фотоаппаратов» весит около 110 граммов, то SilverStone hybrid S-Bot PRO — аж 190 граммов.
Забегая вперед скажем, что вес стал причиной некоторого дискомфорта при «общении» с ним. В ходе подготовки этого материала присоска кронштейна SilverStone при проезде машины через мощные выбоины несколько раз не выдерживала тряски и тяжелая «тушка» устройства кубарем летела на пол.
Заговорив о креплениях наших комбо-устройств, нельзя не упомянуть Neoline X-cop 9200C с его кронштейном, который можно лишь намертво приклеить к лобовому стеклу. Держится-то он надежно. Но если захотите перевесить его в другую машину или просто в иное место «лобовухи» — усилий для того, чтобы отодрать «липучку» кронштейна, придется потратить изрядно. Да и след на стекле после этой операции останется заметный. К iBOX EVO и Roadgid X9 Gibrid GT в этом случае претензий никаких.
Что касается «видеорегистраторной» ипостаси героев нашего повествования, то все они «заявляют» разрешение на уровне Full HD 1920х1080. И снимают примерно одинаково. Пожалуй лишь Roadgid X9 Gibrid GT демонстрирует картинку менее четкую, чем у конкурентов, причем даже в идеальных условиях. Покопавшись в технической документации, мы нашли причину: у модели Full HD заявлен на 30 кадрах в секунду. В то время, как у SilverStone hybrid S-Bot PRO, Neoline X-cop 9200С и iBOX EVO — на 60 кадрах.
Правда, SilverStone явно хуже снимает на плохой дороге, где на корпус авто передается много вибраций. Большая «неподрессоренная масса» SilverStone hybrid S-Bot PRO реагирует на них и четкость изображения ощутимо падает.
В итоге лидерами в номинации «видеосъемка» у нас оказались Neoline X-cop 9200С и iBOX EVO. Но на первое место мы однозначно ставим iBOX EVO. Прежде всего за более широкий угол «зрения» объектива — 170º против 135º у Neoline. А еще за возможность подключить к устройству дополнительную камеру. Причем без заметной потери в качестве изображения — его процессор с этой задачей справляется более чем адекватно.
С точки зрения удобства процессов настройки и пользования, все четыре участника нашего сравнения примерно равны. Да, у них хоть и слегка разное построение меню (что ожидаемо), но разобраться с каждым проблем не составит для любого пользователя. Даже в отсутствии инструкции по эксплуатации. Единственный нюанс — в названиях режимов работы радар-детектора.
Хотя аутсайдер в нашем сравнении с точки зрения удобства пользования все-таки нашелся. Им стал Neoline X-COP 9200С. Модель подвел слишком маленький на фоне соперников экранчик: всего два дюйма диагонали при трех дюймах у прочих конкурентов.
«Антирадарную» часть устройств-героев этого сравнительного теста было решено испытывать в максимально неудобных для них условиях. Дело в том, что производители всех девайсов крайне убедительно заявляют, что именно их гаджет является самым-самым с точки зрения дальности обнаружения полицейских рубежей контроля и стойкости к помехам. Разумеется так не бывает.
Все наши испытуемые умеют оповещать о стационарных камерах автоматической фиксации, сверяясь с загруженными в память базами данных. Поэтому дальность такого рода «обнаружения» зависит лишь от конкретной дистанции оповещения, которую владелец девайса сам установит в меню устройства.
Мы решили не облегчать работу «подопытным» и двинулись туда, где частенько «пасутся» передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. В Подмосковье, например, они состоят, как правило, из устройств семейства «Скат», установленных на крышах автомобилей. Встречаются также и радары марки «Кордон».
Так вот: перед каждым проездом по участку, контролируемому подобным полицейским девайсом, мы приводили радар-детекторы в «состояние минимального сопротивления» ложным срабатываниям — включали им режим «трасса» — и смотрели: на каком расстоянии и насколько точно будет идентифицирован источник «опасного» излучения.
Неприятным «бонусом» для испытуемых было наличие на тестовом отрезке АЗС и магазина с автоматическими дверями, создающими сильные помехи. Плюс на парковке торговой точки в дневное время всегда присутствуют 5—7 автомобилей, которые непрерывно паркуются и отъезжают. Это давало надежду на серьезные помехи и со стороны «парктроников».
Надо признать, что пришлось изрядно покататься туда-сюда с работающим «комбайнами», но оно того стоило. В результате выяснилось, что наибольшую дальность обнаружения радарной засады показали SilverStone hybrid S-Bot PRO и iBOX EVO. Оба начинали уверенно предупреждать о подозрительном излучении не менее чем за 450—500 метров.
Neoline X-cop 9200С стал третьим с результатом на уровне примерно 300 метров до источника радиосигнала, а Roadgid X9 Gibrid GT вообще оказался самым ненадежным «сторожем». Пару проездов непосредственно мимо машины со «Скатом» на крыше он вообще молчал как рыба. Зато он чаще всех принимал за полицейский радар автоматические двери бензоколонки.
Чуть лучше в этом смысле себя проявил SilverStone hybrid S-Bot PRO. И это при том, что все участники теста используют сигнатурную технологию определения поступающих радиосигналов! Она подразумевает «расшифровку подписи» полицейских радаров, позволяя отсекать посторонние сигналы. Но это только в теории.
В нашем эксперименте минимальное число ложных срабатываний продемонстрировал iBOX EVO. Равное единице. Причем такое впечатление, что он в тот момент по какому-то стечению обстоятельств просто «ухватил» полицейскую радиоволну метров за 900 до места стоянки «камеры».
К сожалению, проверить способности «великолепной четверки» на предмет предупреждения о лазерном излучении не удалось. «Лазеры» — ручное «оружие» сотрудника ДПС. А у нас такого знакомого в погонах на примете не оказалось. Но чисто эмпирически в противостоянии с лазерными измерителями скорости преимущество должно быть опять-таки на стороне iBOX EVO. Поскольку у него есть аж два окошечка приемника излучения светового диапазона.
В общем, по совокупности очков победителем в нашей «битве комбайнов» оказался iBOX EVO. Тем более, что ко всем прочим его достоинствам производитель добавил еще и трехлетнюю гарантию. И само-собой — возможность постоянно обновлять базу с координатами полицейских камер и программного обеспечения по WiFi прямо со смартфона. Что, кстати, тоже здорово улучшает качество «дальнего предупреждения» о полицейских «засадах», поджидающих впереди.