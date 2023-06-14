Правительству предложили зафиксировать стоимость топлива на АЗС

Многочисленные эксперты утверждают, что наблюдающийся сейчас в России взрывной рост оптовых цен на горючее вызван сезонным ростом спроса, плановыми ремонтами на НПЗ, а также решением правительства страны уменьшить вдвое выплаты нефтяникам в рамках механизма «топливного демпфера». Последний был запущен несколько лет назад для сдерживания розничных цен на АЗС.

Заметим, что в 2022 году в условиях сокращения экспорта российских углеводородов и роста производства топлива внутри страны розничные цены на бензоколонках не поднималась. А в начале 2023-го оптовые цены на бензин и дизтопливо и вовсе упали до минимальных показателей. Сейчас же имеет место рост объемов экспорта (на 37%) и снижние объемов переработки нефти, поскольку ряд российских НПЗ останавливается для плановых ремонтов.

Тем не менее депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что рост стоимости моторного топлива на внутреннем рынке России в первую очередь вызван алчностью нефтяных компаний и космическими аппетитами экспортеров.

— Если в стране каждый пятый литр бензина уходит за рубеж, производство падает, а потребление к лету растет, топливо обязательно подорожает, — уверен парламентарий.

Чтобы сдержать рост цен депутат призвал правительство снизить ставки топливного акциза. Эта мера, по его мнению, сделает внутренний рынок более привлекательным для нефтяников. Что позволит стабилизировать как оптовые, так и розничные цены на горючее в России.

Заметим, что в отечественной экономической истории еще ни разу не было отмечено случаев снижения правительством величины акцизов. Депутат Миронов, будучи умным и эрудированным человеком, прекрасно об этом факте осведомлен. Вряд ли он всерьез ожидает, что после его выступления власти бросятся уменьшать акциз на горючее. Но не отказывает себе в удовольствии в очередной раз выступить с заведомо невыполнимым популистским призывом.