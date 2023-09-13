Путин похвастался перед Ким Чен Ыном своим Aurus

Любимый руководитель всех корейцев Ким Чен Ын «заценил тачку» своего российского коллеги Владимира Путина. Автомобиль Президента РФ марки Aurus настолько заинтересовал иностранного гостя, прибывшего, кстати сказать, в Россию на персональном бронепоезде, что он тщательно осмотрел его снаружи, а затем забрался на заднее сиденье лимузина. Вместе с ним там расположился и хозяин транспортного средства. Это произошло в ходе визита Кима на космодром «Восточный», где позднее состоялись переговоры корейца с Путиным.

Не исключено, что помимо важных межгосударственных договоренностей, итогом этой поездки Ким Чен Ына в Россию станет появление в его личном автопарке собственного «Ауруса». Раз на таком ездит сам Путин, то и Киму может захотеться. Хотя у него в этом смысле есть альтернатива: возможность перемещаться на чем-нибудь вроде премиально-китайском Hongqi.