Путин похвастался перед Ким Чен Ыном своим Aurus

фото globallookpress.com
В ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию его познакомили с образчиком российского лакшери-автопрома. Роль «экскурсовода» сыграл Президент РФ Владимир Путин лично.
Максим Строкер

Любимый руководитель всех корейцев Ким Чен Ын «заценил тачку» своего российского коллеги Владимира Путина. Автомобиль Президента РФ марки Aurus настолько заинтересовал иностранного гостя, прибывшего, кстати сказать, в Россию на персональном бронепоезде, что он тщательно осмотрел его снаружи, а затем забрался на заднее сиденье лимузина. Вместе с ним там расположился и хозяин транспортного средства. Это произошло в ходе визита Кима на космодром «Восточный», где позднее состоялись переговоры корейца с Путиным.

Не исключено, что помимо важных межгосударственных договоренностей, итогом этой поездки Ким Чен Ына в Россию станет появление в его личном автопарке собственного «Ауруса». Раз на таком ездит сам Путин, то и Киму может захотеться. Хотя у него в этом смысле есть альтернатива: возможность перемещаться на чем-нибудь вроде премиально-китайском Hongqi.

премиальный сегмент, премиум-сегмент, Путин
13 сентября 2023
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