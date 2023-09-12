Почему президенту Владимиру Путину не удастся пересадить чиновников на российские автомобили

Этот социальный запрос у миллионов россиян существовал всегда: увидеть как отечественные чиновники всех рангов ежедневно ездят не на премиальных немецких иномарках, а на родных LADA и UAZ. «Пожить в эту пору прекрасную» удастся, похоже, нам с вами. Относительно недавно Владимир Путин среди прочих мер поддержки российского автопроизводителя озвучил идею перевода чиновничьего автопарка страны на «нашемарки». Характерно, что курс на «русификацию» госавтопарка, похоже, не собираются сворачивать. Эту же тему ВВП вновь поднял в ходе своего выступления на VIII Восточном экономическом форуме.

— Нужно выстроить определенную цепочку «кому чего положено» и ездить на отечественных автомобилях. Они, может, поскромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, но нужно брать пример с партнеров в Индии. Они в основном делают упор на использование автотранспорта, произведенного в Индии, — заявил президент.

Как большинство из нас сейчас воспринимает пересадку чиновников на российские машины? У них отбирают иномарки и выдают взамен LADA Granta и Vesta. Вид министра, рассекающего по утренней Москве в час-пик на персональной «Гранте», согреет злорадным теплом души всех свидетелей такого проявления социальной справедливости. И чтоб никаких уловок с закупками собранных в России «китайцев» под отечественными брендами! Все же знают, что их «отечественное производство» заключается в прикручивании колес к готовым машинам, завезенным из Поднебесной.

Жаль, но придется разбить этот лубок автотранспортной социальной справедливости.