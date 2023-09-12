Почему президенту Владимиру Путину не удастся пересадить чиновников на российские автомобили

Этот социальный запрос у миллионов россиян существовал всегда: увидеть как отечественные чиновники всех рангов ежедневно ездят не на премиальных немецких иномарках, а на родных LADA и UAZ. «Пожить в эту пору прекрасную» удастся, похоже, нам с вами. Относительно недавно Владимир Путин среди прочих мер поддержки российского автопроизводителя озвучил идею перевода чиновничьего автопарка страны на «нашемарки». Характерно, что курс на «русификацию» госавтопарка, похоже, не собираются сворачивать. Эту же тему ВВП вновь поднял в ходе своего выступления на VIII Восточном экономическом форуме.
— Нужно выстроить определенную цепочку «кому чего положено» и ездить на отечественных автомобилях. Они, может, поскромнее выглядят, чем Mercedes или Audi, но нужно брать пример с партнеров в Индии. Они в основном делают упор на использование автотранспорта, произведенного в Индии, — заявил президент.
Как большинство из нас сейчас воспринимает пересадку чиновников на российские машины? У них отбирают иномарки и выдают взамен LADA Granta и Vesta. Вид министра, рассекающего по утренней Москве в час-пик на персональной «Гранте», согреет злорадным теплом души всех свидетелей такого проявления социальной справедливости. И чтоб никаких уловок с закупками собранных в России «китайцев» под отечественными брендами! Все же знают, что их «отечественное производство» заключается в прикручивании колес к готовым машинам, завезенным из Поднебесной.
Жаль, но придется разбить этот лубок автотранспортной социальной справедливости.
Поскольку по-настоящему российской назвать продукцию даже тольяттинского автопроизводителя язык не поворачивается. По разным оценкам, реальная степень локализации вазовских Granta и Niva находится в районе 50%. А в среднем по модельному ряду нашего исконно российского бренда этот показатель вряд ли превышает 30%.
Сам автопроизводитель подобных оценок по понятным соображениям не публикует. Но такое положение вещей — не секрет для экспертов отрасли. Мало кто знает, но даже банальные дверные петли (какая деталь может быть проще!?) для Vesta и Niva до последнего времени поставляли из Европы. Чего уж тут говорить о более сложных узлах…
— Парадокс в том, что на данный момент у нас не существует четкой законодательной формулировки: какой товар следует считать российским. В природе существует «Соглашение о правилах определения страны происхождения товара в СНГ» от 20.11.2009. Кое-какие критерии там есть. Но нет четкости. Например: товар из иностранного сырья произведен иностранной компанией на территории России. Это отечественная продукция или чья? Или возьмем отлитый на российском заводе из российского чугуна блок цилиндров мотора и, скажем, электронный блок управления — когда привезенную из Китая микросхему просто вставили в пластиковый корпус в условном Воронеже. И то, и другое формально является «товаром, произведенным в РФ». Но сколько в нем фактически российского, знает лишь производитель, — поясняет консультант в области автопрома Сергей Бургазлиев.
Кто-то вспомнит еще и про завод Haval в Тульской области. Там даже штампуют, сваривают и окрашивают кузова одноименных кроссоверов для российского рынка. Haval остался в России и у него достаточно высокая локализация — примерно 1300 баллов по методике Минпромторга. Но можно ли его авто считать российским продуктом — тот еще вопрос. Ведь средний по моделям уровень баллов у АВТОВАЗа, кстати, не сильно выше…
Заметим, что в Индии, на которую призвал ориентироваться президент Путин, у тамошних крупнейших автостроителей — Tata Motors и Mahindra Auto — степень локализации легковой продукции, по самым скромным оценкам, намного превышает 70%. А в грузовом сегменте — более 80%. Нам до таких показателей — как до Индии согнувшись. Преимущественно потому, что до сих пор в РФ автопромышленники и чиновники профильных министерств не смогли родить даже намека на программу создания собственной полноценной отрасли автокомпонентов. Которая могла бы сравниться с индийской хотя бы по номенклатуре выпускаемых комплектующих.
Это означает, что призыв Путина ориентироваться на Индию приведет в лучшем случае к следующему. Чиновники низшего звена станут «рассекать» в Granta, наполовину состоящих из импортных запчастей. Госслужащие повыше рангом оседлают китайские машины, собранные, скажем, на «Автоторе». А высшее руководство страны начнет использовать автопарк от Aurus. Интересно, цилиндро-поршневая группа движка этого чуда отечественной лакшери-техники до сих пор поставляется из Германии или как?