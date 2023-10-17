Половина россиян недовольна работой автомобильных дилеров

По данным аналитического агентства A2:Research, 49% респондентов считают, что российские автомобильные дилеры откровенно навязывают свои услуги и занимаются агрессивными продажами, добавляя ощутимую наценку, но не способны при этом оказать качественную консультацию.

45% россиян планируют покупку машины в ближайшие несколько лет — 82% из них рассматривают варианты на «вторичке». 42% собираются искать авто у дилеров, 30% — через знакомых.

К покупке транспортных средств в автосалонах респонденты склоняются из-за того, что 35% продавцов скрывают недостатки своего автомобиля, а 21% и вовсе считают его идеальным и не торгуются. 16% видят в покупке с рук опасность, а 15% отметили, что с торговцами невозможно договориться о просмотре. 39% опрошенных обращаются к дилерам из-за возможности сдать машину в трейд-ин и получить скидку, 24% привлекает возможность быстро купить машину.

Опрос 1254 респондентов проводился во всех регионах России в октябре 2023 года.