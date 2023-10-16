Как безопасно «приучить» свою машину к бензину АИ−92 вместо АИ−95

Вне зависимости от наличия или отсутствия в конструкции двигателя системы турбонаддува, октановое число бензина, пригодного для питания агрегата, зависит преимущественно от степени сжатия в его цилиндрах. Достаточно узнать каково оно, и можно адекватно оценить безопасность идеи «кормить» мотор АИ−92. Если степень сжатия (соотношение свободных объемов в цилиндре при двух крайних положениях поршня) не превышает 10, то двигатель вполне может работать на 92-м. Когда она равна 10,5 и выше, в бак лучше лить 95-й — во избежание возникновении детонации (взрывного воспламенения) топлива в камере сгорания.
Надо иметь в виду, что все «движки» сейчас оснащены датчиками этой самой детонации. Как только блок управления мотором ее обнаруживает, неприятность купируется с помощью небольших смещений момента зажигания. Что позволяет ездить на менее октановом топливе, чем требуется для конкретного мотора. Хотя, конечно, с бензином, например, АИ−80 никакой октан-корректор современного легкового двигателя сладить не сумеет.
Как же безопасно для мотора вашего авто узнать — можно ли конкретно ему «питаться» АИ−92? Для начала запасаемся 20-литровой канистрой АИ−95 и горловиной для заливки топлива. Мы будем возить ее с собой в багажнике на протяжении всего эксперимента.
Это аварийный запас для оперативного повышения октанового числа топлива в баке — на случай если мотор окажется не в восторге от нашей затеи. Далее доводим уровень привычного АИ−95 на указателе на приборке до половины и доливаем АИ−92 — примерно 20% от объема бензобака авто. Катаемся на полученной смеси и смотрим, как себя ведет мотор.
В случае, когда он работает ровно и не зажигает никаких «чек-энджинов», выкатываем долитый объем и вновь закупаем еще 20% 92-го. Наблюдаем за реакцией движка и в случае отсутствия каких-либо намеков на проблемы с его стороны продолжаем циклы доливки. Если же в какой-то момент на приборной доске загорится зловещий значок неприятностей с мотором, это означает, что «фокус не удался» и эксперимент пора сворачивать. Срочно отправляем в бензобак «канистру экстренной помощи» и катим к ближайшей АЗС заправляться «под горлышко» свежим АИ−95.
Ну а коли силовой агрегат никак не проявит своего неудовольствия от подкормки 92-ым, постепенно доводим его долю в топливной системе до 100%, убеждаясь на практике в возможности без проблем перевести свое ТС на топливо с меньшим октановым числом и более гуманным ценником.