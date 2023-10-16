Как безопасно «приучить» свою машину к бензину АИ−92 вместо АИ−95

Вне зависимости от наличия или отсутствия в конструкции двигателя системы турбонаддува, октановое число бензина, пригодного для питания агрегата, зависит преимущественно от степени сжатия в его цилиндрах. Достаточно узнать каково оно, и можно адекватно оценить безопасность идеи «кормить» мотор АИ−92. Если степень сжатия (соотношение свободных объемов в цилиндре при двух крайних положениях поршня) не превышает 10, то двигатель вполне может работать на 92-м. Когда она равна 10,5 и выше, в бак лучше лить 95-й — во избежание возникновении детонации (взрывного воспламенения) топлива в камере сгорания.

Надо иметь в виду, что все «движки» сейчас оснащены датчиками этой самой детонации. Как только блок управления мотором ее обнаруживает, неприятность купируется с помощью небольших смещений момента зажигания. Что позволяет ездить на менее октановом топливе, чем требуется для конкретного мотора. Хотя, конечно, с бензином, например, АИ−80 никакой октан-корректор современного легкового двигателя сладить не сумеет.

Как же безопасно для мотора вашего авто узнать — можно ли конкретно ему «питаться» АИ−92? Для начала запасаемся 20-литровой канистрой АИ−95 и горловиной для заливки топлива. Мы будем возить ее с собой в багажнике на протяжении всего эксперимента.