Правительство ужесточит требования к детским автокреслам

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Глава правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин поручил Минпромторгу до 15 ноября проработать предложения по ужесточению требований к детским удерживающим устройствам и адаптерам ремней безопасности. По данным ГИБДД, за девять месяцев текущего года в России произошло 13,5 тысяч ДТП с пострадавшими в возрасте до 16 лет, из них в 910 случаях они были не пристегнуты или вовсе ехали без автокресла.
Александр Пономарев

Как сообщает «Коммерсант», на фоне роста числа подобных аварий с власти решили обратить самое пристальное внимание на российский рынок детских кресел и прочих удерживающих устройств — бустеров, адаптеров и тому подобных аксессуаров. Напомним, что ПДД обязывают возить ребенка до 7 лет в автокресле, а детей от 7 до 11 лет — с использованием штатных ремней безопасности — если позволяет рост и вес. За нарушение этих правил грозит штраф в 3000 рублей.

На рынке, однако, пользуются большой популярностью разнообразные «корректоры и адаптеры» ремней безопасности, представляющие собой, как правило, тканевую треугольную накладку с застежкой. Причина их популярности у автовладельцев банальна — они стоят в разы дешевле автокресел (200—500 рублей), равно как и «бескаркасные автокресла» (800—900 рублей) — это тканевый рюкзак, который крепится к штатному ремню безопасности. Однако эти «девайсы» не способны удержать ребенка при ДТП.

штрафы, безопасность дорожного движения, автокресло
21 октября 2023
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