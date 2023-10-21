Правительство ужесточит требования к детским автокреслам

Как сообщает «Коммерсант», на фоне роста числа подобных аварий с власти решили обратить самое пристальное внимание на российский рынок детских кресел и прочих удерживающих устройств — бустеров, адаптеров и тому подобных аксессуаров. Напомним, что ПДД обязывают возить ребенка до 7 лет в автокресле, а детей от 7 до 11 лет — с использованием штатных ремней безопасности — если позволяет рост и вес. За нарушение этих правил грозит штраф в 3000 рублей.

На рынке, однако, пользуются большой популярностью разнообразные «корректоры и адаптеры» ремней безопасности, представляющие собой, как правило, тканевую треугольную накладку с застежкой. Причина их популярности у автовладельцев банальна — они стоят в разы дешевле автокресел (200—500 рублей), равно как и «бескаркасные автокресла» (800—900 рублей) — это тканевый рюкзак, который крепится к штатному ремню безопасности. Однако эти «девайсы» не способны удержать ребенка при ДТП.