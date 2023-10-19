Новый знак: что значат нарисованные на дорогах «птички»

Спорить с тем, что отечественные дороги стали лучше — бессмысленное занятие. Чудовищные и разбитые в девяностых, залатанные и перелатанные в двухтысячных, они не идут ни в какое сравнение с теми автобанами и улицами, что есть у нас сегодня. Дорожное дело — небыстрое, но оно активно движется по стране, расходясь кругами от столицы. Регион за регионом. Стройка кипит повсеместно: от супердороги «Россия», которая на первом этапе позволит ехать аж до Казани со скоростью 130 км/ч, до мелких региональных тропинок.
Улучшение качества асфальта сказывается, естественно, и на скорости передвижения. А уж кто-кто, а наш народ быструю езду любит. Не умеет зачастую, но страсть как любит. В результате на свет выползает обратная сторона качественного дорожного покрытия — аварийность растет. В 2023 году — сразу на 5%. Увы и ах, не все справились с азартом, а после — с удержанием автомобиля. Не зря опытные водители используют правило двух «д»: держи дистанцию.
Собственно помочь с этим непростым, как выяснилось, занятием и призваны те самые «птички» на асфальте: благодаря новой разметке, водителям будет проще соблюдать безопасное расстояние до впереди идущего транспорта и раньше заметить снижение его скорости. В том числе и ночью.
Две «птички» — расстояние безопасное, ведь между элементами 55 метров. Рисуют их на автомагистралях, где разрешенная скорость составляет 110 км/ч. Там, где можно будет законно ехать 130 км/ч, расстояние между галочками будет 65 метров. Первые, можно сказать, пилотные версии были замечены в Краснодарском крае, который в отпускной сезон вырвался в «лидеры» по числу аварий, догнав завсегдатаев — Москву и Питер.
С непривычки новая дорожная разметка очень отвлекает — все внимание только на нее, а не на корму впередиидущего. В глазах начинает рябить. Работает по назначению? По ощущениям — нет. Современная дорога должна быть богато оснащена, да и в Европе на проезжей части ничуть не меньше, а порой и больше разного рода знаков. Но слалом, который выдала наша дорожная отрасль в последние годы, простым водителем воспринимается сложно — слишком много всего нового появляется там, где раньше был только асфальт. И то — не везде. Может, немного снизить темп или хотя бы больше сил прикладывать к информированию населения? Трое из четверых шоферов не понимают предназначение нового пятна краски!
Будут ли штрафовать за несоблюдение дистанции? Пока официальных заявлений на этот счет не поступало. Но с учетом растущей роли искусственного интеллекта в организации безопасности дорожного движения, такой вариант в будущем исключать не стоит. Камерам, вернее, руководящей ими нейросети, нужно время на обучение. Нужно «насмотреться», собрать сотни тысяч изображений, научиться выделять нарушителя из общего числа, чтобы выдавать инспектору только выборку, а не весь массив данных. Вполне вероятно, что сейчас этот процесс и происходит.