Новый знак: что значат нарисованные на дорогах «птички»

Спорить с тем, что отечественные дороги стали лучше — бессмысленное занятие. Чудовищные и разбитые в девяностых, залатанные и перелатанные в двухтысячных, они не идут ни в какое сравнение с теми автобанами и улицами, что есть у нас сегодня. Дорожное дело — небыстрое, но оно активно движется по стране, расходясь кругами от столицы. Регион за регионом. Стройка кипит повсеместно: от супердороги «Россия», которая на первом этапе позволит ехать аж до Казани со скоростью 130 км/ч, до мелких региональных тропинок.

Улучшение качества асфальта сказывается, естественно, и на скорости передвижения. А уж кто-кто, а наш народ быструю езду любит. Не умеет зачастую, но страсть как любит. В результате на свет выползает обратная сторона качественного дорожного покрытия — аварийность растет. В 2023 году — сразу на 5%. Увы и ах, не все справились с азартом, а после — с удержанием автомобиля. Не зря опытные водители используют правило двух «д»: держи дистанцию.

Собственно помочь с этим непростым, как выяснилось, занятием и призваны те самые «птички» на асфальте: благодаря новой разметке, водителям будет проще соблюдать безопасное расстояние до впереди идущего транспорта и раньше заметить снижение его скорости. В том числе и ночью.