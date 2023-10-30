Как российские водители на самом деле относятся к новичкам за рулем

Как гласят результаты совместного исследования «СберАвто» и Rambler&Co, 45% водителей проявляют терпение и не мешают новичкам на дорогах. 22% опрошенных признались, что стараются держаться от них подальше, а 11% респондентов утверждают, что помогают начинающим автомобилистам — уступают при маневрировании и позволяют выбрать более удобное место для парковки.

58% водителей, правда, уверены, что для получения опыта начинающим рулевым нужно побольше практиковаться с инструктором, а 26% — что им нужны обязательные курсы по безопасному вождению.

По мнению 7% участников исследования, в процессе обучения важен контроль за объективностью экзамена в ГИБДД, а 5% считает, что в автошколах надо ввести обязательные курсы по экстремальному вождению. Остальные предлагают ужесточить требования к сдаче экзаменов и добавить больше теории.

В рамках исследования компании опросили 40 000 человек, 75% из которых указали, что имеют опыт вождения более 15 лет.