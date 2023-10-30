Полный беспредел: сотрудникам ГИБДД разрешили неправильно составлять протоколы о нарушениях ПДД

«Под раздачу» попал житель Архангельской области по Леонид Е. В начале сентября прошлого года он подвыпил и решил покататься по полю в районе деревни Слободка Вилегодского района этого региона. Такой вывод можно сделать из скупых строк решения Верховного Суда. Неизвестно, что на самом деле понесло гражданина «в пампасы» за рулем его Opel Zafira. Судебные документы также не раскрывают, по какой надобности в поле за деревней оказался патруль местной ГИБДД. Есть подозрение, что кто-то из добрых соседей нашего героя намекнул правоохранителям, что односельчанин оправился в автомобильный алкотур. А последний, увидев, что за ним увязалась машина ДПС, попытался избежать нежелательной встречи, растворившись в лугах.

Идея явно не сработала и представители закона настигли водителя вне асфальта. Учуяв характерный запашок, полицейские предложили ему «продуться» на алкотестере. Гражданин не возражал. Результатом испытания стал довольно существенный показатель — 0,231 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. При норме — не более 0,16 мг/л. Что подтвердило гипотезу инспекторов относительно степени трезвости автовладельца.

Был составлен протокол, который вместе с прочими сопутствующими бумагами оказался на столе мирового судьи судебного участка №2 Кожемякского района Архангельской области. Ведикт был вынесен 7 декабря 2022 года: по ч. 1 ст. 12.8 КоАП водитель «схлопотал» 30 000 рублей штрафа и лишение «прав» на полтора года. На первый взгляд все четко. Если бы не одно «но».