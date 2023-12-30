Чем опасны боевые машины, используемые Украиной для обстрела российских городов

Предновогоднее убийство мирных жителей российского Белгорода вооруженными силами Украины стало напоминанием о том, что с людьми, способными на такое, уже точно что-то надо делать. Минобороны России сообщило, что от ракет, выпущенных из украинских РСЗО «Ольха» и чешских RM−70 Vampire, пострадало более сотни и погибло свыше десятка жителей города. В том числе детей.
Что представляют из себя эти «Ольха» и Vampire? Первое из названных орудий — РСЗО калибра 300-мм. Продукт украинской модернизации советской системы «Смерч». На вооружении укровоинства она появилась в 2018 году. Доработки касались преимущественно боеприпасов и системы наведения на цель. Стандартная 800-килограммовая ракета «Ольхи» несет боеголовку весом в 250 кг на дальность до 70 километров. Модифицированный боеприпас этой системы — с облегченной до 170 кг боевой частью и новым топливом — способен пролететь до 120 км. Хотя в СМИ проскакивали данные о заявленной производителем дальности в 200 км. Высокую точность обеспечивает система наведения, работающая как на основе инерциального счисления так и по сигналам GPS.
Сразу после запкуска ракету ориентируют 90 реактивных микродвигателей. А непосредственно на цель на конечном участке траектории боеприпасом управляют аэродинамические рули. Ракета комплекса «Ольха» может нести осколочно-фугасную, термобарическую или кассетную боеголовку. МО России сообщило, что для удара по центральным улицам предновогоднего Белгорода использовалась именно кассетная БЧ. Чтобы нанести урон максимальному количеству мирных жителей…
Второй соучастник нападения на российский город со стороны ВСУ (по данным Минобороны РФ) — ракетная установка залпового огня RM−70 Vampire. Пару десятков таких боевых машин хохол получил еще весной 2022 года от Чехии. Эти штуковины тоже родом из СССР. В 80-х годах прошлого века чехи установили стандартный сорокаствольный «пакет» ракетных направляющих от советской 122-мм БМ−21 «Град» на свою четырехосную Tatra. Более длинное чем у «исходника», трехосного «Урала», шасси позволило разместить на машине еще дополнительно 40 ракет боезапаса — помимо заряженных в пусковую установку. По своим боевым характеристикам RM−70 Vampire аналогичен прародителю. Он может запустить 40 неуправляемых снарядов с 18-килограммовой боевой частью (до 6,5 кг взрывчатки) на расстояние до 30 км. Его «фишка» в том, что машина может дать залп, затем самостоятельно перезарядиться и через две минуты повторить огневой налет. А потом быстренько убраться с позиции чтобы не попасть под ответный удар противника.
Доподлинно неизвестно: смог ли чешский «вампир» в руках ВСУчек запустить по Белгороду все 80 потенциально имевшихся в его распоряжении ракет и сбежать потом от возмездия. Но по поводу «Ольхи», принимавшей участие в этом кровавом налете, российские военные отчитались однозначно: с ней случился game over в ускоренном порядке.