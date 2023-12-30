Чем опасны боевые машины, используемые Украиной для обстрела российских городов

Сразу после запкуска ракету ориентируют 90 реактивных микродвигателей. А непосредственно на цель на конечном участке траектории боеприпасом управляют аэродинамические рули. Ракета комплекса «Ольха» может нести осколочно-фугасную, термобарическую или кассетную боеголовку. МО России сообщило, что для удара по центральным улицам предновогоднего Белгорода использовалась именно кассетная БЧ. Чтобы нанести урон максимальному количеству мирных жителей…

Второй соучастник нападения на российский город со стороны ВСУ (по данным Минобороны РФ) — ракетная установка залпового огня RM−70 Vampire. Пару десятков таких боевых машин хохол получил еще весной 2022 года от Чехии. Эти штуковины тоже родом из СССР. В 80-х годах прошлого века чехи установили стандартный сорокаствольный «пакет» ракетных направляющих от советской 122-мм БМ−21 «Град» на свою четырехосную Tatra. Более длинное чем у «исходника», трехосного «Урала», шасси позволило разместить на машине еще дополнительно 40 ракет боезапаса — помимо заряженных в пусковую установку. По своим боевым характеристикам RM−70 Vampire аналогичен прародителю. Он может запустить 40 неуправляемых снарядов с 18-килограммовой боевой частью (до 6,5 кг взрывчатки) на расстояние до 30 км. Его «фишка» в том, что машина может дать залп, затем самостоятельно перезарядиться и через две минуты повторить огневой налет. А потом быстренько убраться с позиции чтобы не попасть под ответный удар противника.

Доподлинно неизвестно: смог ли чешский «вампир» в руках ВСУчек запустить по Белгороду все 80 потенциально имевшихся в его распоряжении ракет и сбежать потом от возмездия. Но по поводу «Ольхи», принимавшей участие в этом кровавом налете, российские военные отчитались однозначно: с ней случился game over в ускоренном порядке.